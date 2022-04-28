«Осанка, походка, красивые ноги». Какие женщины предпочитают шпильки и почему?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я считаю, что женщины, которые ходят постоянно на шпильках, хотят просто привлекать мужское внимание. Женщины, вы замечали за собой такое – когда вы на шпильках, что гораздо больше мужчин на вас смотрят? Я, допустим, замечала. Как по вашему наблюдению?

Дарья Кондруц, визажист:

Наверное, на шпильках, не на шпильках – обращают внимание. Алеся Лакина:

Но больше? Дарья Кондруц:

Я могу сказать о своем внутреннем состоянии больше. Естественно, когда ты обуваешь шпилички, туфельки – то есть это уже наша женская природа, натура начинает работать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Осанка, походка и некоторая хрупкость. Дарья Кондруц:

Да, осанка, походка, красивые ноги.

Алеся Лакина:

И думаешь: как бы не упасть, красиво идти. Дарья Кондруц:

Ты об этом не думаешь, потому что комфортно подбираешь себе те же шпильки. Я считаю это на самом деле уместным – грамотно подбирать обувь, пускай даже это будет высокая шпилька. В жизни бывают мероприятия, которые обязывают выглядеть с соответствующим дресс-кодом. Конечно, там хочется надеть любимые лодочки и выглядеть соответственно. Но в жизни не могу сказать, что за то, чтобы постоянно ходить на каблуках. Потому что сейчас прямо мода диктует настолько грамотно подобранные стили, что можно сочетать реально несочетаемое. Можно носить берцы с юбкой фатиновой. Поэтому здорово, что это можно все сочетать, обыгрывать с образом, стилем, аксессуарами, макияжем и так далее. Главное, чтобы это было все уместно. Татьяна Савчик:

Илья, что нам говорит психология, если девушка отдает предпочтение шпилькам или наоборот сковывается, чувствует себя как-то некомфортно на тех же шпильках? Как это влияет на характер человека? Что можно вообще сказать с психологической точки зрения?

Илья Воравко, психолог:

Я думаю, что они как-то зажимают себя в определенные рамки все-таки. Хотят больше казаться, а не быть. Алеся Лакина:

Может, они считают себя непривлекательными для мужского пола? Есть комплексы? Илья Воравко:

Возможно. Татьяна Савчик:

То есть это как способ просто привлечь внимание еще больше? Илья Воравко:

Да. Я хочу привести небольшой пример. У меня была такая не очень хорошая история. Мы с другом и его девушкой поехали в Питер. А там же везде брусчатка. Его девушка взяла каблуки, другой обуви у нее просто не было. Это было просто катастрофа. Мы по Питеру прошли, наверное, пару километров. Татьяна Савчик:

В общем-то, вы ощутили всю боль положения? Илья Воравко:

Всю боль. Она хотела казаться красивой, но при этом тормозила.