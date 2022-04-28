«Осанка, походка, красивые ноги». Какие женщины предпочитают шпильки и почему?
Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я считаю, что женщины, которые ходят постоянно на шпильках, хотят просто привлекать мужское внимание. Женщины, вы замечали за собой такое – когда вы на шпильках, что гораздо больше мужчин на вас смотрят? Я, допустим, замечала. Как по вашему наблюдению?
Дарья Кондруц, визажист:
Наверное, на шпильках, не на шпильках – обращают внимание.
Алеся Лакина:
Но больше?
Дарья Кондруц:
Я могу сказать о своем внутреннем состоянии больше. Естественно, когда ты обуваешь шпилички, туфельки – то есть это уже наша женская природа, натура начинает работать.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Осанка, походка и некоторая хрупкость.
Дарья Кондруц:
Да, осанка, походка, красивые ноги.
Алеся Лакина:
И думаешь: как бы не упасть, красиво идти.
Дарья Кондруц:
Ты об этом не думаешь, потому что комфортно подбираешь себе те же шпильки. Я считаю это на самом деле уместным – грамотно подбирать обувь, пускай даже это будет высокая шпилька. В жизни бывают мероприятия, которые обязывают выглядеть с соответствующим дресс-кодом. Конечно, там хочется надеть любимые лодочки и выглядеть соответственно. Но в жизни не могу сказать, что за то, чтобы постоянно ходить на каблуках. Потому что сейчас прямо мода диктует настолько грамотно подобранные стили, что можно сочетать реально несочетаемое. Можно носить берцы с юбкой фатиновой. Поэтому здорово, что это можно все сочетать, обыгрывать с образом, стилем, аксессуарами, макияжем и так далее. Главное, чтобы это было все уместно.
Татьяна Савчик:
Илья, что нам говорит психология, если девушка отдает предпочтение шпилькам или наоборот сковывается, чувствует себя как-то некомфортно на тех же шпильках? Как это влияет на характер человека? Что можно вообще сказать с психологической точки зрения?
Илья Воравко, психолог:
Я думаю, что они как-то зажимают себя в определенные рамки все-таки. Хотят больше казаться, а не быть.
Алеся Лакина:
Может, они считают себя непривлекательными для мужского пола? Есть комплексы?
Илья Воравко:
Возможно.
Татьяна Савчик:
То есть это как способ просто привлечь внимание еще больше?
Илья Воравко:
Да. Я хочу привести небольшой пример. У меня была такая не очень хорошая история. Мы с другом и его девушкой поехали в Питер. А там же везде брусчатка. Его девушка взяла каблуки, другой обуви у нее просто не было. Это было просто катастрофа. Мы по Питеру прошли, наверное, пару километров.
Татьяна Савчик:
В общем-то, вы ощутили всю боль положения?
Илья Воравко:
Всю боль. Она хотела казаться красивой, но при этом тормозила.
Татьяна Савчик:
Здесь больше о том, как мы можем угадывать с дресс-кодом или не угадывать в зависимости от обстоятельств. А меня интересует именно психология. Человек не просто так выбирает что-то колющее, высокое.
Илья Воравко:
Те, кто выбирает обувь более удобную, они все-таки внутри себя говорят, что я голосую за комфорт в первую очередь.
Алеся Лакина:
Может, они просто увереннее в себе, чем женщины на каблуках?
Илья Воравко:
Возможно.
Алеся Лакина:
Ведь женщины на каблуках притягивают больше мужских взглядов.
Татьяна Савчик:
Почему это свидетельствует о том, что она не уверена в себе? Она как раз таки уверена в себе. Она себя несет.
Алеся Лакина:
Она считает себя женственной даже без каблуков.
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