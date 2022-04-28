Забота о здоровье ног. Каким требованиям должна соответствовать обувь и как правильно её выбирать?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сейчас шпильки потихоньку вытесняются кедами, кроссовками, чем-то очень удобным и комфортным. Но одно остается неизменным – это забота о здоровье наших ног. Давайте разбираться, как нам правильно выбирать обувь? Как правильно выбирать колодку, полноту, размер? Как это происходит?

Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:

Конечно же, наверное, самое главное, когда подбирают обувь именно с точки зрения здоровья – это, конечно же, чтобы нога комфортно себя чувствовала, как говорится, дышала. Татьяна Савчик:

Вы при выборе на что прежде всего обращаете внимание в первую очередь? Михаил Косарев:

Я лично? Татьяна Савчик:

Да. Михаил Косарев:

На внешний вид ее. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На комфорт не обращаете внимание? Михаил Косарев:

Нет. Алеся Лакина:

Девочки, а вы?

Дарья Кондруц, визажист:

Изначально тоже визуально. А потом ты уже начинаешь мерить, смотреть, конечно, на комфорт. Алеся Лакина:

Не было ни оного случая у вас такого, что вы пришли в магазин, вам очень понравилась какая-то обувь, но она на размер меньше? Не покупали? Дарья Кондруц:

Нет. Алеся Лакина:

Я покупала. Михаил Косарев:

Мне постоянно практически все размеры подходят. Они варьируются – на два меньше, на один больше. То есть мне всегда все подходит. Татьяна Савчик:

С психологической точки зрения, что нами движет в этот момент?

Илья Воравко, психолог:

Я по подбору обуви бы хотел сказать. Я – из своего личного опыта – советовался с подологом. Она мне рекомендовала выбирать обувь по стельке. Чтобы за пределы стельки пальцы ног не выходили. Нога должна чувствовать себя комфортно, нигде не должно натирать обязательно. Алеся Лакина:

То есть вы приходите в магазин, достаете стельку и примеряете? Илья Воравко:

Да. Алеся Лакина:

Не видела ни разу такого в магазине, кстати говоря. Анастасия, как вы подбираете обувь?

Анастасия Авдейчик, военная, предпочитает шпильки:

Как любая девочка – сначала должно зацепить внешним видом. Либо уже иду с четкой целью найти то, что мне нужно, то, что где-то увидела. Начинаются поиски и только потом подбор, исходя из того, что предлагается в обувной индустрии. Алеся Лакина:

Какой материал вы предпочитаете? Зачастую мы видим красивую обувь, мереям в магазине – вроде бы все подходит, удобно, классно. Вышли из магазина, походили в ней 20 минут, и оказалось, что не так уж и удобно. Как все-таки вы подбираете материал? Кожа? Анастасия Авдейчик:

Да. Если те же шпильки, то замшевые еще могут быть. Михаил Косарев:

Еще вопрос в производителе, наверное, качестве исполнения.

Алеся Лакина:

Михаил, что значит – качественная обувь? Михаил Косарев:

Наверное, это вопрос в производителе. Алеся Лакина:

Как вы проверяете, качественная обувь или нет? Михаил Косарев:

У меня был товарищ-танцор, Он проверял обувь так – ее обувал, танцевал прямо в магазине. Если она выдерживала, то значит – да. Илья Воравко:

Я думаю, что еще не надо быть такой Эллочкой Людоедкой, которая сразу купила. Знаете, стимул – реакция? Чтобы между стимулом и реакцией был такой промежуток, в который должен пройти анализ.