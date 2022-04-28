Забота о здоровье ног. Каким требованиям должна соответствовать обувь и как правильно её выбирать?
Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сейчас шпильки потихоньку вытесняются кедами, кроссовками, чем-то очень удобным и комфортным. Но одно остается неизменным – это забота о здоровье наших ног. Давайте разбираться, как нам правильно выбирать обувь? Как правильно выбирать колодку, полноту, размер? Как это происходит?
Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:
Конечно же, наверное, самое главное, когда подбирают обувь именно с точки зрения здоровья – это, конечно же, чтобы нога комфортно себя чувствовала, как говорится, дышала.
Татьяна Савчик:
Вы при выборе на что прежде всего обращаете внимание в первую очередь?
Михаил Косарев:
Я лично?
Татьяна Савчик:
Да.
Михаил Косарев:
На внешний вид ее.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На комфорт не обращаете внимание?
Михаил Косарев:
Нет.
Алеся Лакина:
Девочки, а вы?
Дарья Кондруц, визажист:
Изначально тоже визуально. А потом ты уже начинаешь мерить, смотреть, конечно, на комфорт.
Алеся Лакина:
Не было ни оного случая у вас такого, что вы пришли в магазин, вам очень понравилась какая-то обувь, но она на размер меньше? Не покупали?
Дарья Кондруц:
Нет.
Алеся Лакина:
Я покупала.
Михаил Косарев:
Мне постоянно практически все размеры подходят. Они варьируются – на два меньше, на один больше. То есть мне всегда все подходит.
Татьяна Савчик:
С психологической точки зрения, что нами движет в этот момент?
Илья Воравко, психолог:
Я по подбору обуви бы хотел сказать. Я – из своего личного опыта – советовался с подологом. Она мне рекомендовала выбирать обувь по стельке. Чтобы за пределы стельки пальцы ног не выходили. Нога должна чувствовать себя комфортно, нигде не должно натирать обязательно.
Алеся Лакина:
То есть вы приходите в магазин, достаете стельку и примеряете?
Илья Воравко:
Да.
Алеся Лакина:
Не видела ни разу такого в магазине, кстати говоря. Анастасия, как вы подбираете обувь?
Анастасия Авдейчик, военная, предпочитает шпильки:
Как любая девочка – сначала должно зацепить внешним видом. Либо уже иду с четкой целью найти то, что мне нужно, то, что где-то увидела. Начинаются поиски и только потом подбор, исходя из того, что предлагается в обувной индустрии.
Алеся Лакина:
Какой материал вы предпочитаете? Зачастую мы видим красивую обувь, мереям в магазине – вроде бы все подходит, удобно, классно. Вышли из магазина, походили в ней 20 минут, и оказалось, что не так уж и удобно. Как все-таки вы подбираете материал? Кожа?
Анастасия Авдейчик:
Да. Если те же шпильки, то замшевые еще могут быть.
Михаил Косарев:
Еще вопрос в производителе, наверное, качестве исполнения.
Алеся Лакина:
Михаил, что значит – качественная обувь?
Михаил Косарев:
Наверное, это вопрос в производителе.
Алеся Лакина:
Как вы проверяете, качественная обувь или нет?
Михаил Косарев:
У меня был товарищ-танцор, Он проверял обувь так – ее обувал, танцевал прямо в магазине. Если она выдерживала, то значит – да.
Илья Воравко:
Я думаю, что еще не надо быть такой Эллочкой Людоедкой, которая сразу купила. Знаете, стимул – реакция? Чтобы между стимулом и реакцией был такой промежуток, в который должен пройти анализ.
Алеся Лакина:
Это как? Пришла, примерила, пошла, подумала? В это время ее прокляли продавцы, которые два часа подбирали обувь. Она сказала: «Я подумаю».
Илья Воравко:
А зачем думать о том, что думают другие люди? Продавцы продают обувь, и прекрасно, что вы пришли к ним и покупаете ее.
Алеся Лакина:
А о чем думать? Она пошла, подумать о чем? Настолько ли сильно ей нравятся эти туфли?
Илья Воравко:
Да, насколько сильно они ей нравятся, насколько удобные. Пригодится ли ей эта обувь в какой-то ситуации.
Алеся Лакина:
Насколько они удобные – надо проверять, а она не может понять.
Михаил Косарев:
Так их должна купить. Есть же прекрасные 14 дней.
«Осанка, походка, красивые ноги». Какие женщины предпочитают шпильки и почему – подробнее здесь.