«Выбор задают производители». Какая обувь будет в тренде летом 2022-го?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Приближается летний сезон. Какие тренды в этом году нас ожидают? Я думаю, что многие модницы уже штудируют какие-то издания, смотрят. Чего нам ожидать? Что будет в топе этим летом?

Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:

В принципе, как обычно – шпильки. Это будут открытые босоножки. Татьяна Савчик:

В прошлом году в моду вошли, по-моему, мюли – эти квадратные носики. Что нас ждет в этом? Михаил Косарев:

Я, может, на секундочку отойду немножечко от темы. Мода – это бизнес. В любом случае, что произведут, то и будут покупать. Выбор задают производители. Если брать именно стиль, то в любом случае всегда все повторяется, все циклично. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А цвет? Что в тренде сейчас по цветам? Михаил Косарев:

Цвета – все то же самое. Алеся Лакина:

Это что? Я немодный человек, не знаю.