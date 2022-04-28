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«Выбор задают производители». Какая обувь будет в тренде летом 2022-го?

28 апреля 2022 17:26
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Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Приближается летний сезон. Какие тренды в этом году нас ожидают? Я думаю, что многие модницы уже штудируют какие-то издания, смотрят. Чего нам ожидать? Что будет в топе этим летом?

«Выбор задают производители». Какая обувь будет в тренде летом 2022-го?-1

Михаил Косарев, эксперт индустрии красоты и моды:
В принципе, как обычно – шпильки. Это будут открытые босоножки.

Татьяна Савчик:
В прошлом году в моду вошли, по-моему, мюли – эти квадратные носики. Что нас ждет в этом?

Михаил Косарев:
Я, может, на секундочку отойду немножечко от темы. Мода – это бизнес. В любом случае, что произведут, то и будут покупать. Выбор задают производители. Если брать именно стиль, то в любом случае всегда все повторяется, все циклично.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А цвет? Что в тренде сейчас по цветам?

Михаил Косарев:
Цвета – все то же самое.

Алеся Лакина:
Это что? Я немодный человек, не знаю.

«Выбор задают производители». Какая обувь будет в тренде летом 2022-го?-4

Михаил Косарев:
Я из тех людей, который не будет обращать внимание на модные показы и следовать им. Мне хочется, у меня настроение надеть этот цвет – я его буду надевать. У меня будет настроение надеть черное либо белое, либо красное, либо фиолетовое.

Татьяна Савчик:
В то же самое время я знаю, что этим летом салатовый цвет у нас вернулся, как никогда.

Михаил Косарев:
Видите, он вернулся. То есть на самом деле он был, просто про него немножечко забыли.

Татьяна Савчик:
То есть мода всегда циклична?

Михаил Косарев:
Конечно.

Татьяна Савчик:
Кто-то говорит о том, что нас, кстати, в скором времени ожидают платформы и все-таки каблуки, который вновь возвращаются к нам.

Забота о здоровье ног. Каким требованиям должна соответствовать обувь и как правильно ее выбирать – подробнее здесь.

# Мода # общество # Татьяна Савчик # Михаил Косарев # Алеся Лакина # Фотофакт

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