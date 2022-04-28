«Яркие цвета – нет». Каким должен быть макияж у женщин-военнослужащих?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы не только леди, вы еще и леди в погонах, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, какой у вас дресс-код на работе? Что предпочитаете в плане обуви? Что вам разрешено?
Анастасия Авдейчик, военная, предпочитает шпильки:
Начнем с того, что именно – что разрешено. Потому что предпочтение – здесь не совсем правильное слово. Есть определенный стиль военный, которого мы именно обязаны придерживаться. Что касается женственности, то тут уже девочки сами над собой работают. Потому что женственность – это больше то, что у тебя внутри.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анастасия, как вы сочетаете? То есть у вас днем берцы, вечером – шпильки?
Анастасия Авдейчик:
И такое возможно, конечно.
Алеся Лакина:
Ведь можно чем-то выделяться, несмотря на то, что одинаковая форма? Мне кажется, главное – как ее нести.
Татьяна Савчик:
Есть четкий дресс-код все-таки?
Алеся Лакина:
Главное, как ее нести, блеск в глазах.
Дарья Кондруц, визажист:
Настя, а макияж?
Анастасия Авдейчик:
Сдержанный. Но я вам могу сказать, что девушки в армии в этом плане молодцы. Все стараются быть ухоженными, красивыми. Вопрос ухоженности, чистых волос, опрятных ногтей, маникюр – то есть все такого придерживаются понятия, как опрятный внешний вид. Это приветствуется у нас на службе. Яркие цвета – нет.
«Осанка, походка, красивые ноги». Какие женщины предпочитают шпильки и почему – подробнее здесь.