«Яркие цвета – нет». Каким должен быть макияж у женщин-военнослужащих?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Вы не только леди, вы еще и леди в погонах, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, какой у вас дресс-код на работе? Что предпочитаете в плане обуви? Что вам разрешено?

Шпильки против кед. Мода на каблуки постепенно уходит на второй план. Все больше девушек и женщин предпочитают сочетать спортивные кроссовки с юбками и платьями. О том, какую обувь выбрать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Авдейчик, военная, предпочитает шпильки:

Начнем с того, что именно – что разрешено. Потому что предпочтение – здесь не совсем правильное слово. Есть определенный стиль военный, которого мы именно обязаны придерживаться. Что касается женственности, то тут уже девочки сами над собой работают. Потому что женственность – это больше то, что у тебя внутри.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анастасия, как вы сочетаете? То есть у вас днем берцы, вечером – шпильки?

Анастасия Авдейчик:

И такое возможно, конечно.

Алеся Лакина:

Ведь можно чем-то выделяться, несмотря на то, что одинаковая форма? Мне кажется, главное – как ее нести.

Татьяна Савчик:

Есть четкий дресс-код все-таки?

Алеся Лакина:

Главное, как ее нести, блеск в глазах.