Льготы – это хорошо или не всегда? Подискутировали эксперты

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Задавая три вопроса на прошлом Послании, Президент когда-то сказал о том, что я перед вами ответственен, а давайте-ка вы какую-то ответственность и здесь было несколько вопросов. И депутатам он сказал: спросите с людей, особенно, когда вопрос касался многодетных семей. Когда это касалось армии, депутатов и партий – ко всему было сказано: спросить со всех. То есть это не было послание: смотрите, я хороший Президент, вы меня все дружно слушаете, и будет так, как я сейчас вам говорю. Нет. Он касался болевых тем, затрагивал – и, в принципе, приходилось на это каким-то образом реагировать.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Согласитесь, что темы, которые поднял Президент, не очень популярны. Лишить семейного пособия за первого-второго ребенка – спорный вопрос. Поэтому человек готов на себя взять огонь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А это социальная справедливость, чтобы не было уравниловки. Это и есть социальная справедливость. Алена Сырова, СТВ:

Здесь на самом деле просто исключительное качество Президента. Потому что тема острая, тема больная. Это то, о чем говорят очень многие. Даже среди разных многодетных семей звучит, если мы касаемся этой темы, о том, почему у меня пять детей, но я пашу с утра до вечера.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Давайте скажем, что иногда дети рождаются, чтобы получить квартиры. Кирилл Казаков:

Все это тоже понимают. Игорь Тур:

Не у всех. Алена Сырова:

И эта тема муссируется между собой. Кто-то должен был ее озвучить. Этот кто-то – Александр Лукашенко. Почему не другой человек? Кирилл Казаков:

Смотри, Алена, отношение к Президенту прозвучало в ремарке Олега Сергеевича Гайдукевича, когда вопрос прозвучал про ЛГБТ. И он сказал: ты слышал, что я об этом никогда не говорю. А Олег Сергеевич сказал: вот и я об этом думаю. То есть, по сути, тема, которая витает в воздухе, – Президент о ней должен говорить. Игорь Тур:

Да потому что пока мы перестраиваемся с этой системы. Плохо, что это по теме ЛГБТ, но у разных сторон есть разное мнение по этому счету, но активность действий по разному направлению, все немножко так замерли. Алена Сырова:

А здесь вопрос в следующем: мы когда задаем вопросы Президенту, мы задаем их как гражданину Республики Беларусь, просто человеку Александру Лукашенко или как главе государства? Потому что он не раз говорил о том, что определенное мнение у него есть и как у человека, и как у Президента – не всегда они совпадают.

Георгий Гриц:

Сейчас такое впечатление, что Президент сказал как Президент, и это, как гранитной монументальной фразой, и ее надо выполнять. А я вот сейчас скажу ту фразу, его процитирую. Смотрите, цитата была такая: чем дальше от Минска, тем больше льгот. Игорь Тур:

Отменяйте льготы по принципу удаленности. Георгий Гриц:

Теперь я поставлю точку и внесу некую справочную информацию. Сегодня 80 % территории Беларуси находятся в том или ином формате преференциальных льгот – это малые, средние города, зоны экономической свободы. То есть еще надо больше. Если мы по этому пути пойдем дословно, то надо будет уже доплачивать скоро субъектам хозяйствования. Надо формировать вопрос по следующему принципу: не льготы, а ценить эффект, эффективность этих льгот и, может быть, пересмотреть эти льготы в зависимости от результатов эффективности. Я к чему говорю, что не надо сразу исполнять дословно. Президент – это тоже человек. Георгий Гриц:

И как любой человек, он ошибается. Александр Осенко:

Я понял этот тезис Президента, что речь идет о том, чтобы в регионах было комфортно жить – назовем это так. Для того, чтобы регионы развивались, не только столица. Георгий Гриц:

Еще раз говорю: комфортно жить за счет привлечения людей, за счет ивестпроектов и льгот. Александр Осенко

Конечно, а эти инвестпроекты уже надо оценивать, их эффективность.