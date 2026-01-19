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В Минске проходит акция по утилизации новогодних деревьев

19 января 2026 06:51
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С заботой об экологии. В Минске стартовала акция по утилизации новогодних деревьев. Еще в один день – 25 января жители столицы могут принести живые ели на специальные площадки для крупногабаритных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит акция по утилизации новогодних деревьев-2

По всему городу работает более 900 пунктов приема. Важное условие – новогоднее дерево необходимо предварительно очистить от мишуры и украшений. Собранные ели направят на переработку в щепу и на компост. 

В Минске проходит акция по утилизации новогодних деревьев-4

Елена Кудинович, мастер производственного участка по удалению отходов Заводского района унитарного предприятия «Спецкоммунавтотранс»:
Собираем елки на определенных площадках, которые определяют нам минским ЖКХ. И потом они вывозятся на полигон для дробления, на щепу. Либо, если эти елки наиболее очищены от пластика, от полиэтилена, от бумаги и мишуры, то, в принципе, возможно их передать в Минский зоопарк. На так называемую витаминную добавку братьям нашим меньшим.

Адреса контейнерных площадок можно найти в официальном Telegram-канале «Минского городского жилищного хозяйства». Отметим, в 2025 году во время экологической акции собрали более 10 тонн хвойных деревьев.

# ЖКХ # Экология

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