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В Испании растёт число жертв при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов

19 января 2026 06:15
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В Испании растет число жертв при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов. По последним данным, погиб 21 человек, около 100 получили ранения, из них 25 – с тяжелыми травмами. Авария произошла накануне, 18 января, вечером в провинции Кордова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании растёт число жертв при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов-2

Поезд, следовавший из Малаги в Мадрид и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов на прямом участке пути и выехал на соседний путь. Там он столкнулся с другим поездом, который двигался из Мадрида. В результате оба состава сошли с рельсов, один из них перевернулся на бок. Министр транспорта Испании назвал аварию «крайне странной», так как она произошла на обновленном в мае 2025 года участке, а сошедший с рельсов поезд был относительно новым – ему около четырех лет. 

Причины происшествия пока неизвестны. Эвакуация пассажиров продолжается. На место направлены экстренные службы и военные для поисковых работ. Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. Часть пострадавших уже доставили в больницы, но доступ к месту происшествия затруднен, и число жертв может увеличиться.

# Испания # Авария поездов

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