В Китае строительство крупнейшего в мире ж/д моста через морской пролив достигло важного этапа

Расширение сети высокоскоростных железных дорог Китая преодолела важный рубеж. Речь идет о строительстве самого длинного в мире железнодорожного моста через морской пролив. По прогнозам экспертов, введение в эксплуатацию объекта значительно ускорит темпы экономического роста всего района дельты реки Янцзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мост через морской пролив предназначен для движения высокоскоростных поездов. Его протяженность – почти 30 километров. Несколько дней назад проект преодолел важный рубеж – успешно завершена установка первого пилона. Опора возвышается на 200 метров над морем – это высота 80-этажного здания. Мост пересекает залив с одним из самых сильных в мире приливных течений. Строительство в таких условиях сопряжено с особыми сложностями.

Цзян Бэньцзюнь, руководитель проекта строительства железнодорожного моста через залив Ханчжоувань: Разница между уровнями воды в прилив и отлив достигает почти 9 метров. Конструкция рассчитана на это. Мост спроектирован в соответствии со стандартами для высокоскоростной железной дороги, где поезда развивают скоростью до 350 километров в час. При этом срок службы каждой опоры составляет 100 лет. Но вот установить их очень непросто.

Цянь Липин, начальник административного отдела проекта железнодорожного моста через залив Ханчжоувань:

На данный момент общие инвестиции в проект достигли 11,2 миллиарда юаней. 75 % всех работ уже завершены. Ожидается, что мы соединим все секции моста к сентябрю этого года. Он должен быть введен в эксплуатацию к концу 2027-го.

В открытом море удалось создать специальную платформу, компенсирующую качку от волны. Особую роль в проектировании этого и других объектов строительства играют так называемые умные инженерные технологии. Все рассчитано до мелочей. После ввода объекта в эксплуатацию Китай установит пять мировых рекордов в области строительства железнодорожных мостов через морские проливы.