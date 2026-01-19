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День духовного очищения! Православные христиане отмечают Крещение Господне

19 января 2026 06:53
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День духовного очищения! Православные христиане сегодня, 19 января, отмечают один из великих праздников – Крещение Господне. В церковном календаре – это один из 12 важнейших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День духовного очищения! Православные христиане отмечают Крещение Господне-2

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Потому и вся вода становится чудотворной. Одна из народных традиций – окунание в проруби. Для этого в Беларуси оборудовали более 130 купелей. Они открылись 18 января вечером и будут работать 19 января до полуночи. А в храмах проходят праздничные богослужения.

Набрать святой воды в храмах можно до самого вечера. А еще этот день принято проводить в кругу семьи. Главное – с чистыми помыслами и обязательно с верой в лучшее.

# Православные в Беларуси # Церковные праздники

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