День духовного очищения! Православные христиане отмечают Крещение Господне

День духовного очищения! Православные христиане сегодня, 19 января, отмечают один из великих праздников – Крещение Господне. В церковном календаре – это один из 12 важнейших дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Потому и вся вода становится чудотворной. Одна из народных традиций – окунание в проруби. Для этого в Беларуси оборудовали более 130 купелей. Они открылись 18 января вечером и будут работать 19 января до полуночи. А в храмах проходят праздничные богослужения.

Набрать святой воды в храмах можно до самого вечера. А еще этот день принято проводить в кругу семьи. Главное – с чистыми помыслами и обязательно с верой в лучшее.