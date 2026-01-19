Освоить азы рабочих профессий! Как работает профильное образование в школах Беларуси

Освоить азы рабочих профессий с прицелом на будущие карьерные высоты. Именно такой подход к профессиональной подготовке реализует белорусская система образования. Выпускник в выигрыше: вместе с аттестатом получает свидетельство о присвоении рабочего разряда или квалификации служащего, а заодно гарантию востребованности на рынке труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо обычных уроков – увлекательные занятия с опорой на наглядность и отработку навыков. Наиболее популярные профессии у школьников связаны с общественным питанием и техникой – слесарным и столярным делом, тонкостями работы электромонтера. Теорию и практику по большинству специальностей проходят в колледже, а закрепляют полученные навыки в организация, с которыми заключен соответствующий договор.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

Современный колледж должен взаимодействовать с организациями – заказчиками кадров, заключать с ними договора о взаимодействии, обмениваться новыми технологиями в процессе разработки учебных программ, учебных планов. Должен очень тесно взаимодействовать в процессе направления на практику наших учащихся. То есть вся практика, этот производственный этап должен обязательно проходить в реальных условиях. Желательно, конечно, чтобы предприятие было готово предоставить работу с реальным выпуском товаров или оказанием услуг, чтобы учащиеся могли не только оценить условия работы, попробовать себя, оценить свои способности и получать вознаграждение за свою работу.

Профподготовка школьников 10-11 классов возобновлена в Беларуси с 2018 года. Организуется как в школах с соответствующей материальной базой, например, при наличии швейных классов, так и в профильных колледжах. В Минске десятиклассники распределяются по колледжам, которым в свое время была передана база учебно‑производственных комбинатов. Обучение проводится в соответствии с тарифно‑квалификационными характеристиками. Те, кто успешно освоил программу, получают свидетельства государственного образца. Ребятам присваивают квалификационный разряд.