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С начала 2026-го в Беларуси произошло 345 пожаров. Как обезопасить себя в сильные морозы?

19 января 2026 05:53
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Сильные морозы – испытание не только для организма и техники. В это время резко возрастает риск пожаров и трагических случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С начала 2026-го в Беларуси произошло 345 пожаров. Как обезопасить себя в сильные морозы?-2

С начала 2026 года в стране произошло 345 пожаров, погиб 51 человек. Главные причины – нарушение правил эксплуатации печей и отопительных приборов; перегрузка электросети; неосторожное обращение с огнем.

С начала 2026-го в Беларуси произошло 345 пожаров. Как обезопасить себя в сильные морозы?-4

Наталья Наумова, главный специалист центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси: 
Почему же растет число пожаров зимой? Основных причин несколько. Это небезопасное использование печного отопления. Необходимо регулярно проверять состояние печей, очищать их от сажи и следить за тем, чтобы горючие материалы находились на безопасном расстоянии. В зимний период топите печь несколько раз в день, понемногу, а не один раз в длительное время. Это позволит избежать ее перекала, который может нарушить кладку и привести к образованию трещин.

Следующая причина – это нарушение правил пожарной безопасности при курении. В сильные морозы люди реже выходят на улицу и курят в помещениях, выбрасывают окурки из окон, что может привести к пожару. Курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, является одной из самых распространенных причин пожаров с летальным исходом.

Следующая причина – это перегрузка электросети и неисправность электроприборов. С наступлением холодов увеличивается использование электрообогревателей и других бытовых приборов, что создает повышенную нагрузку на электропроводку.

С начала 2026-го в Беларуси произошло 345 пожаров. Как обезопасить себя в сильные морозы?-6

Не меньшую опасность сейчас представляют водоемы. С начала года в стране провалились под лед и утонули два человека. Несмотря на сильные морозы, лед на водоемах крайне опасен: под снежным покровом могут быть лунки, проделанные рыбаками, либо же просто участки неокрепшего льда. Стоит помнить: каждый выход на лед несет риск для жизни. В обязательном порядке необходимо надевать спасательный жилет, соблюдать правила безопасности и помнить телефоны МЧС 101 и 112.

# МЧС Беларуси # Пожары

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