Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

Даже в самых сложных ситуациях они действуют смело, решительно и результативно. День спасателя отмечается в Беларуси. С профессиональным праздником работников МЧС поздравил Президент. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваша смелость и готовность прийти на помощь заслужили глубочайшее уважение и признание в обществе. Ежедневно, рискуя собой, сохраняя жизнь и здоровье людей, а также имущество, белорусские спасатели являются истинным примером служения Отечеству. В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь. Искреннюю благодарность выражаю ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, благодаря которым заложен фундамент сегодняшних успехов ведомства. Особая признательность за обучение населения правилам поведения и безопасности, воспитание новых поколений спасателей и патриотов», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил спасателей за стойкость, терпение, преданность делу и желание помогать каждому, кто оказался в беде. «Пусть ваши усилия будут оценены по достоинству, а ежедневный кропотливый труд приносит новые успехи и возможности для развития», – подчеркнул Президент.