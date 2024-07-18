Единый день информирования, посвящённый 30-летию института президентства, проходит по всей стране

Ситуация вокруг нашей страны и внутренняя политика Беларуси. В формате открытого диалога власти общаются с трудовыми коллективами. 30-летию института президентства посвящен единый день информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работниками Дзержинского филиала Минского облпотребсоюза приехал заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко. На встрече поговорили о том, какой путь прошла наша страна, обсудили главные достижения самой молодой президентской республики и личный вклад главы государства в построение суверенного и независимого государства, затронули и вопросы развития региона. Спикер подчеркнул, что несмотря на внешнее давление и санкции, экономика продолжает развиваться, а качество жизни в стране уверенно растет.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

30 лет – это история поколения, которое под руководством главы государства сохранило мирное небо, из той ситуации, которая сложилась после развала Советского союза, создало экономику. Эту экономику постоянно совершенствовало, причем в условии беспрецедентных и незаконных санкций создало бренд, когда о Республике Беларусь говорят на всех уровнях и во всех регионах нашей Земли как о стране, где делаются высококачественные продукты, техника.

Встречи с коллективами проходят по всей стране, помимо основного вопроса, обсуждается ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Из житейских тем – то, как обезопасить себя в жару и не стать жертвой разгула стихии.