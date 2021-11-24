«Лет 10 назад я стала прибегать ко многим процедурам». Вот что рассказала Миссис Беларусь о секретах красоты

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть такая одна распространенная шутка для девушек, которые очень шаблонно выглядят особенно на фотографиях в Instagram о том, что у вас, наверное, был один и тот же пластический хирург? Марина, вы наверняка сталкивались с такими девушками, которые действительно все выглядят одинаково. Вы своей внешностью обязаны природе или все-таки таким тоже серьезным косметологическим уходовым процедурам?

Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь 2021»:

Вы знаете, мне очень много пишут в Instagram. Я после победы стала размещать больше фотографий в Instagram. И мне пишут, что сделанная – это вот слово, поработал пластический хирург и прочее. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Конечно же, прежде всего, меня наградила матушка-природа. У меня очень красивая мама, бабушка, именно с нашими славянскими мелкими чертами лица. Я всегда была с таким каким-то детским лицом. Но лет 10 назад я стала прибегать ко многим процедурам такого характера, как биоревитализация, потом фотоомоложение, которые полностью избавляли меня от пигментных пятен. То есть черты лица – это моя природа, а вот качество кожи – это, конечно же, работа вместе с косметологом.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А чего они все обвиняют и пишут в том, что человек следит за собой? Вот я не понимаю. Екатерина Забенько:

Сегодня каждая девушка, мы даже вот между собой разговариваем: на маникюр сходи, на педикюр сходи, на депиляцию сходи, на окраску корней сходи. А тут уже подошло время – ресницы, если кто-то волосы наращивает – опять-таки. То есть и вот так по кругу, уже не говоря о том, сколько нужно в течение месяца сделать косметических процедур. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А все, чтобы выглядеть естественно. Екатерина Забенько:

А все, чтобы никто не подумал, что ты что-то с собой сделал.

Марина Меньшакова:

Почему бояться, что что-то ты с собой делаешь? Я, например, этого не боюсь. Но главное, не перейти на самом деле вот эту точку какую-то. Например, для меня перейти точку и делать пластические операции – на данный момент мне 45 лет – я действительно собираю, наблюдаю за докторами – кто, что делает – чтобы обладать информацией. Екатерина Забенько:

Вот после того, что мне 45 лет – аплодисменты в студию. И тогда давайте раскроем секрет, сколько времени вы проводите у косметологов и какие делаете процедуры? Аппаратные, в основном? Тот же ботокс, какие-то уколы красоты? Марина Меньшакова:

Опять я говорю только лично от себя. То есть нет какого-то, наверное, единого рецепта для всех девушек. Но, я считаю, вот меня может поправить косметолог-хирург, что если начинать с молода делать Jet Peel – я почему-то влюблена в эту процедуру – если делать постоянно…

Наталья Надольская:

Что такое Jet Peel, расскажите нам. Марина Меньшакова:

Jet Peel – это аппаратная процедура, которая состоит из трех этапов. Она и пилингует кожу, очищает ее, и потом насыщает различными необходимыми веществами. Екатерина Забенько:

Микротоки, гиалурон. Марина Меньшакова:

Гиалурон, пептиды, кому что надо, кому показано. Почему-то мне кажется, что это действительно для меня лично панацея продления молодости. Конечно же, я делаю зимой всегда Hydrate – это биоревитализацию. Во-первых, у меня маленькое лицо. Это опять то, что касается меня. Hydrate помогает придать не просто увлажнение, то есть улучшить качество кожи. Он придает мне некую такую при худом маленьком лице припухлость, и это дает некий такой тоже эффект молодости. Екатерина Забенько:

Скажите, а хватает в Беларуси специалистов вам или приходится куда-то выезжать к косметологам в Москву?

Марина Меньшакова:

Нет, я все делаю в Беларуси. И вообще, мне кажется, эти процедуры сегодня достаточно доступны. То есть я делаю три процедуры Hydrate в зимний период. Фотоомоложение – прекрасная процедура для того, чтобы выровнять цвет лица, избавиться от пигментных пятен. Я 10 лет не загораю лицом. Очень люблю загорать телом, если куда-то выезжаю, но лицо просто берегу фактором SPF 100 плюс. У меня были узкие губы, губы я себе подправила. Я делаю ботокс для межбровных. Потому что я как бы вообще такой сухарь компьютерный, поэтому у меня так рано достаточно образовались межбровные морщинки, заломы. Для глаз не делаю. Один раз ботокс сделала, и у меня получились такие очень грустные и не улыбающиеся глаза. Поэтому для глаз не делаю ботокс. Совсем недавно нашла для себя такое новое открытие – нитки возле глаз. Алена Родовская:

Я тоже хотела, мне отказались ставить. Марина Меньшакова:

Нитки возле глаз, мне кажется – опять может быть меня доктора подправят – что это для тех девушек, которые не могут позволить себе сделать ботокс для глаз. Потому что ботокс у меня очень меняет взгляд.