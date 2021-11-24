Виктор Лискович: «Мы очень внимательно следим за санитарным благополучием в лагере»

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас, в наши времена, в эпоху постправды, большое историческое событие постоянно обрастает паутиной фейков, лжи и так далее. Конечно, эта история не стала исключением. В том числе и на медицинскую тему очень много врут, хайпуют. Предлагаю дать слово сенатору Виктору Лисковичу.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы очень внимательно следим за санитарным благополучием в лагере. Подготовили пункт вакцинации, предложили беженцам вакцинироваться, если это понадобится. К большому удовлетворению нужно отметить, что большинство беженцев вакцинированы перед поездкой. И это, в общем-то, во многом нормализует ситуацию, позволяет нам справляться с нераспространением инфекции. Ежедневно, круглосуточно дежурят две бригады скорой медицинской помощи.

Григорий Азаренок:

Вот столько всего сделала Беларусь для этих людей. Они навсегда запомнят, что Беларусь – это тепло, добро, это то место, которое спасло им жизнь. Ну а, к сожалению, от европейских структур пока нигде сообщений не было, чтобы они принимали какие-то решения, даже отчеты их пока нельзя посмотреть. Ну а мы продолжим работать здесь, рассказывать о ситуации. Смотрите наши следующие выпуски.

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