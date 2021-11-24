Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последнюю информацию у восточных рубежей ЕС узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Отдельно бы хотелось отметить готовность коммунальных служб Беларуси, Гродненской области к этому кризису. Например, вчера, 23 ноября, выпал снег. Сразу же приехали машины, все убирали. Людям во всем помогают. Об этом расскажет представитель гродненского ЖКХ.
Павел Иодковский, начальник отдела ЖКХ Гродненского райисполкома:
Были установлены здесь, в лагере, порядка 30 биотуалетов, установлены контейнеры для сбора мусора – большие и маленькие. Регулярно, каждые три часа, мусор вывозится. Ну и биотуалеты постоянно откачиваются, моются с соблюдением всех санитарных норм и правил. Постоянно поддерживается здесь порядок.