Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последнюю информацию у восточных рубежей ЕС узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отдельно бы хотелось отметить готовность коммунальных служб Беларуси, Гродненской области к этому кризису. Например, вчера, 23 ноября, выпал снег. Сразу же приехали машины, все убирали. Людям во всем помогают. Об этом расскажет представитель гродненского ЖКХ.