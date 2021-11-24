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Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?

24 ноября 2021 11:15
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнюю информацию у восточных рубежей ЕС узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Отдельно бы хотелось отметить готовность коммунальных служб Беларуси, Гродненской области к этому кризису. Например, вчера, 23 ноября, выпал снег. Сразу же приехали машины, все убирали. Людям во всем помогают. Об этом расскажет представитель гродненского ЖКХ.

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?-4

Павел Иодковский, начальник отдела ЖКХ Гродненского райисполкома:
Были установлены здесь, в лагере, порядка 30 биотуалетов, установлены контейнеры для сбора мусора – большие и маленькие. Регулярно, каждые три часа, мусор вывозится. Ну и биотуалеты постоянно откачиваются, моются с соблюдением всех санитарных норм и правил. Постоянно поддерживается здесь порядок.

Установлены около 30 биотуалетов, каждые 3 часа вывозится мусор. Кто и как поддерживает чистоту в ТЛЦ?-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Павел Иодковский # Григорий Азаренок # Фотофакт

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