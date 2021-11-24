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«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?

24 ноября 2021 10:56
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнюю информацию у восточных рубежей ЕС узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.

«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Очень много сделал для беженцев сделал белорусский Красный Крест. Его глава Дмитрий Шевцов постоянно находится здесь.

«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Утром происходит питание, раздаются горячий чай, печенье, йогурты, молочные смеси, яблоки, то есть все, что необходимо для того, чтобы люди могли позавтракать. Также в женской палатке (у нас разделены потоки – женщины, дети и мужчины – в двух палатках, по-разному) там еще выдаются памперсы. Также мы параллельно утром раздаем еще для детей игрушки, альбомы для рисования, карандаши, чтобы дети могли заниматься, конфеты обязательно детям раздаем – то, что они очень любят. Шоколад сегодня раздавали.

Сотрудники Красного Креста изучают потребности тех, кто здесь находятся. Есть специальные анкеты. Они на трех языках, включая арабский и английский.

«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Григорий Азаренок # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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