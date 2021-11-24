«Шоколад сегодня раздавали». Какие продукты и вещи передают беженцам в логистическом центре?

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором Беларусь оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ. И сегодня, 24 ноября, в транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Утром происходит питание, раздаются горячий чай, печенье, йогурты, молочные смеси, яблоки, то есть все, что необходимо для того, чтобы люди могли позавтракать. Также в женской палатке (у нас разделены потоки – женщины, дети и мужчины – в двух палатках, по-разному) там еще выдаются памперсы. Также мы параллельно утром раздаем еще для детей игрушки, альбомы для рисования, карандаши, чтобы дети могли заниматься, конфеты обязательно детям раздаем – то, что они очень любят. Шоколад сегодня раздавали.

Сотрудники Красного Креста изучают потребности тех, кто здесь находятся. Есть специальные анкеты. Они на трех языках, включая арабский и английский.