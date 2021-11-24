«Медленно, но красиво». Какой тип старения чаще встречается у белорусов?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я хочу вспомнить слова Задорнова, который говорил, что есть три возраста. Первый – пьешь, гуляешь, утром просыпаешься, как будто бы не пил, не гулял. Второй возраст – пьешь, гуляешь, утром просыпаешься, как будто всю ночь пил, гулял. А третий возраст – не пьешь, не гуляешь, но утром просыпаешься, как будто бы всю ночь пил и гулял.
Я это к чему? Говорят, что у нас славянский тип внешности. Вот это старение называют уставшим. То есть у тебя лицо, как будто ты не спал и всю ночь гулял. Косметологи, прокомментируйте. Что нам делать, если мы славяне с таким вот типом старения?
Анна Лобунова, пластический хирург, косметолог:
Есть несколько типов старения, я немножко вмешаюсь в разговор. Есть деформационно-отечный тип старения, мелкоморщинистый, мышечный и так далее. Мускульный, да, еще называют. Вот косметолог наш тоже не даст мне соврать.
Наталья Надольская:
Мне кажется, итальянцы красивее как-то стареют.
Анна Лобунова:
То есть типы старения в каждой нации. Вот белорусы, допустим, мы славяне – вообще очень красивые люди. И сказать, что мы как-то стареем все одинаково – нет, конечно же. Есть несколько типов старения.
Естественно, мы смотрим, когда встречаемся с клиентом, с пациентом будущим. Мы определяем этот тип старения и подбираем естественно то, что подойдет именно для этого человека лучше всего. А потом уже девушка или мужчина сами подбирают себе то, что им более приемлемо по процедурам или по операциям.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Вот у меня есть такое предположение, что в странах, где много солнца, они получают много энергии, более жизнерадостные, красивые.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Итальянцы, например, прекрасно выглядят.
Наталья Надольская:
Они старые, но счасливые.
Нелли Куприянович:
Они очень быстро стареют.
Анна Лобунова:
Как печеное яблоко, да. Это фотостарение, которое связано с гиперинсоляцией.
Алена Родовская:
Зато, они в молодости очень красивые. А мы стареем медленно, но красиво.
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