«Теперь мы её делаем». Когда белорусы смогут полностью отказаться от покупки зарубежных упаковок?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, эта упаковка. Я недалеко хожу. Это упаковка, которая есть практически в каждом магазине практически на каждый товар. Именно от этой упаковки мы делать не можем. Насколько я помню, Президент об этом говорил: я хочу, чтобы была такая упаковка.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Вот теперь мы ее делаем и можем делать.

Кирилл Казаков:

А когда мы сможем быть монополистами, чтобы только белорусское покупалось? Не импортное. Это же импортное. А когда белорусское такое будет?

Александр Пшенный:

Стоит задача загрузить все наши типографии, которые сейчас выпускают данный вид продукции, перейти на белорусский картон. Это позволит полностью в Беларуси заместить.

Алена Сырова, СТВ:

А как можно вынудить? Заставить, что ли?