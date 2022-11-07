«Теперь мы её делаем». Когда белорусы смогут полностью отказаться от покупки зарубежных упаковок?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, эта упаковка. Я недалеко хожу. Это упаковка, которая есть практически в каждом магазине практически на каждый товар. Именно от этой упаковки мы делать не можем. Насколько я помню, Президент об этом говорил: я хочу, чтобы была такая упаковка.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Вот теперь мы ее делаем и можем делать.
Кирилл Казаков:
А когда мы сможем быть монополистами, чтобы только белорусское покупалось? Не импортное. Это же импортное. А когда белорусское такое будет?
Александр Пшенный:
Стоит задача загрузить все наши типографии, которые сейчас выпускают данный вид продукции, перейти на белорусский картон. Это позволит полностью в Беларуси заместить.
Алена Сырова, СТВ:
А как можно вынудить? Заставить, что ли?
Александр Мартынов, заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
Тут вопрос многоключевой. Одним из моментов является освоение, ведь каждый производитель выпускает свой картон, имеет свои параметры. Мы сейчас входим в рынок, уже 80 % внутреннего рынка мы закрыли, и мы постоянно работаем вплотную с нашими партнерами, с полиграфическими компаниями, которые производят упаковку. Идет отслеживание, какие-то параметры надо доработать, отшлифовать, мы постоянно участвуем в совместной переработке с нашими партнерами. Тут вопрос еще сугубо технологический.
Кирилл Казаков:
Вопрос же не в обвинениях. Вопрос в том, сколько нам еще нужно времени, чтобы полностью занять этот рынок? Я прекрасно понимаю, санкции, возможно, нам не нужно было это раньше производить, потому что нам дешевле было привезти большую партию из той же самой Прибалтики. Но сейчас, когда мы оказались под замком, какой срок нам нужен, чтобы технологически вы были готовы на 100 % заменить производство любого картона, любой упаковки?
Александр Мартынов:
Это совместная работа нас и наших партнеров. Чем быстрее мы наладим производство, чем быстрее будет устраивать наших партнеров наше качество… Будет освоено.
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