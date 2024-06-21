Лукашенко в Дзержинске: «Здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться»

В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие ноты любви к родному месту звучат в Дзержинске. Мечта горожан сбылась ко Дню города. Здесь его отмечают в конце мая. Но на церемонию открытия физкультурно-оздоровительного комплекса пригласили Президента.