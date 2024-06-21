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Лукашенко в Дзержинске: «Здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться»

21 июня 2024 17:24
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В Беларуси в 2024 году будет возведено больше сотни новых молочно-товарных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, заявил Президент во время рабочей поездки в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокие ноты любви к родному месту звучат в Дзержинске. Мечта горожан сбылась ко Дню города. Здесь его отмечают в конце мая. Но на церемонию открытия физкультурно-оздоровительного комплекса пригласили Президента.

Лукашенко в Дзержинске: «Здесь достаточно предприятий – из Минска люди начинают возвращаться»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это город-спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать. Здесь достаточно предприятий из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилье пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем.

Новоселье оздоровительного комплекса хороший, но точно не один повод для радости. Глава государства анонсировал локомотивное развитие Дзержинска. Это подход в развитии страны.

Лукашенко: мы должны быстрым транспортом связать Минск и города-спутники.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Егвений Пустовой

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