«Легко отслеживать любой самокат». Часто ли происходят случаи вандализма в отношении шеринговых самокатов?
Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Евгения, часто ли ломают электросамокаты? Может быть, у вас есть какие-то яркие примеры, истории?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Уже, наверное, 99 % процентов поездок совершается без вандализма.
Юлия Самусенко:
То есть у нас как-то культура поменялась?
Евгения Орлова:
Сначала, да. Сначала у нас было много таких инцидентов. Их забирали домой, что, кстати, нельзя делать. На частной территории его оставлять нельзя. Забирали домой, скидывали в реки – это все было, но у нас есть GPS.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может, они неумышленно скидывали в реки? Может быть, они просто не умели кататься, и так получилось?
Евгения Орлова:
Скорее всего. По крайней мере, у нас есть GPS, и легко отслеживать любой самокат наш. Мы его находим, поэтому такие случаи свелись к нулю, и сейчас, в принципе, у нас нет проблем. То есть это какой-то из ряда вон выходящий случай один раз.
Алеся Лакина:
Как наказываете, Евгения, таких людей?
Евгения Орлова:
В зависимости от того, какая произошла ситуация. Минимум – мы можем заблокировать человека от нашего сервиса, максимум – это уже судебное разбирательство.
Алеся Лакина:
Были случаи судебных разбирательств?
Евгения Орлова:
Да, возможно, были у нас, но это очень редкий случай. Я могу сказать, что достаточно у нас все хорошо проходит в плане дисциплины, отношения к нашим самокатам. На 99 % у нас все всегда хорошо. Если бы только еще не нарушали правила парковки и движения, было бы вообще все идеально.
Юлия Самусенко:
Это еще впереди.
Евгения Орлова:
Да.
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