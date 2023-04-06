«Легко отслеживать любой самокат». Часто ли происходят случаи вандализма в отношении шеринговых самокатов?

Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Евгения, часто ли ломают электросамокаты? Может быть, у вас есть какие-то яркие примеры, истории?

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:

Уже, наверное, 99 % процентов поездок совершается без вандализма. Юлия Самусенко:

То есть у нас как-то культура поменялась? Евгения Орлова:

Сначала, да. Сначала у нас было много таких инцидентов. Их забирали домой, что, кстати, нельзя делать. На частной территории его оставлять нельзя. Забирали домой, скидывали в реки – это все было, но у нас есть GPS. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может, они неумышленно скидывали в реки? Может быть, они просто не умели кататься, и так получилось?