Визит Президента в Россию подошёл к концу. Тёплые кадры прощания Лукашенко и Путина

Визит Президента Беларуси в Россию завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у нас есть теплые кадры прощания Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Визит Президента Беларуси в Россию завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у нас есть теплые кадры прощания Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Об уровне настоящих братских взаимоотношений двух лидеров говорит крепкое рукопожатие. В аэропорту белорусского лидера провожали Дмитрий Крутой, Дмитрий Мезенцев и представители МИД России.