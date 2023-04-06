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Визит Президента в Россию подошёл к концу. Тёплые кадры прощания Лукашенко и Путина

06 апреля 2023 19:44
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Визит Президента Беларуси в Россию завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И у нас есть теплые кадры прощания Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Визит Президента в Россию подошёл к концу. Тёплые кадры прощания Лукашенко и Путина-1

Визит Президента в Россию подошёл к концу. Тёплые кадры прощания Лукашенко и Путина-3

Визит Президента в Россию подошёл к концу. Тёплые кадры прощания Лукашенко и Путина-5

Об уровне настоящих братских взаимоотношений двух лидеров говорит крепкое рукопожатие. В аэропорту белорусского лидера провожали Дмитрий Крутой, Дмитрий Мезенцев и представители МИД России.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Крутой # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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