«Повышен уровень тревожности». Что принимают за гиперопеку?

Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Как вы считаете, откуда берется гиперопека? Может быть, она иногда помогает, нежели мешает?