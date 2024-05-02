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«Повышен уровень тревожности». Что принимают за гиперопеку?

02 мая 2024 19:57
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Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как вы считаете, откуда берется гиперопека? Может быть, она иногда помогает, нежели мешает?

«Повышен уровень тревожности». Что принимают за гиперопеку?-1

Надежда Курьян, детский психолог:
Если прямо мы говорим именно про гиперопеку, то говорим про какую-то патологию. Я бы, наверное, тогда говорила, с учетом того, что я медицинский психолог, что эти родители тревожные. То есть родители, у которых повышен уровень тревожности. Они переживают, что с их ребенком что-то случится – упадет, порежется, не донесет рюкзачок. Именно тогда они включаются и за него начинают что-то делать. Даже если взять срез современных детей, мы не можем сказать, что у нас полно детей, которые не завязывают шнурки, не выходят из дома. Я бы сказала, что это какой-то минимальный процент, по крайней мере, тех детей, которых я вижу. Отвечая на вопрос, я бы сказала, что это повышен уровень тревожности у родителей.

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# Дети и родители # общество # Надежда Курьян

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