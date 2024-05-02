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В чём разница между отцовским и материнским воспитанием?

02 мая 2024 19:56
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Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как вы считаете, разница в воспитании мужчины и женщины, сына и дочки есть?

В чём разница между отцовским и материнским воспитанием?-1

Дмитрий Курильский, заместитель председателя «Гильдии отцов»:
Безусловно, она есть, но глобально не отличается, на самом деле. Конечно, девочка – это девочка, с ней дрова рубить не будешь, но, в принципе, можно. Когда ребенка отводят на футбол, а у него ничего не получается, и она [мама – прим. ред.] говорит, что мяч квадратный или тренер плохой. Ни в коем случае не потому, что потому что у тебя ноги кривые и нужно идти скрипкой заниматься. То есть мы, например, в «Гильдии отцов», нас точнее, очень часто косвенно могут обозвать: нотки феминизма в нас есть или что-то в этом духе. Ни в коем случае. Мы всегда говорим о том, что чем проще ребенку сейчас с родителями, мамой в основном, то тем сложнее ему потом будет в жизни.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что значит проще с мамой и сложнее в жизни?

Юрий Святокум:
Если мама – наседка.

Наталья Надольская:
В этом смысле?

Дмитрий Курильский:
Да, например, тренер плохой. На самом деле, настоящий мужчина или папа придет и скажет: «Футбол – это не твое. Не надо годами ходить тебе, тратить время, давай займемся чем-то другим».

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребенка к самостоятельности – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Дмитрий Курильский # Наталья Надольская

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