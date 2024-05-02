«Родителям виднее». Можно ли самостоятельно выбирать будущую профессию ребёнка?

Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Многие родители за своих детей принимают решение, какую специальность им получать, потому что родителям виднее. Некоторые идут еще дальше, выбирают невесту своему сыну или, наоборот, жениха подбирают. Потому что родителям виднее, с кем тебе будет лучше жить.
Ольга Веремейчик, заместитель директора столичной гимназии, педагог-психолог:
Тем самым зачастую причиняют, может быть, непоправимые какие-то вещи, когда не складывается семья. Когда выбор сделали родители, а не парень или девушка. Не складывается будущая профессия, когда ребенок под натиском родителей поступает в тот или иной вуз на тот или иной факультет, а ему нравится абсолютно противоположное.
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