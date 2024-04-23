«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС? Расскажет Диана Головач в программе «Минщина» на СТВ.

Обсуждение наиболее важных для страны документов, развитие лесохозяйственной отрасли и повышение социального благополучия на селе. Это главные вопросы, которые интересуют делегата Всебелорусского народного собрания, депутата Ухвальского сельсовета, лесничего первого класса Гумновского лесничества Жанну Черкас.

Жанна Черкас, лесничий первого класса Гумновского лесничества Крупского лесхоза:

Нравилось с детства, посещали лес с родителями. Я в школьные годы занималась туризмом. Тянуло к лесу, природе.

Я депутат, участвуем в решении проблем местных жителей, помогаем во всем, в чем люди обращаются. Вопросы разные – от привозки дров до профессиональных.

Я очень горжусь, что выбрана делегатом, это очень важная миссия. Важно участвовать в рассмотрении важных документов государства.