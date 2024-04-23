«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

Обсуждение наиболее важных для страны документов, развитие лесохозяйственной отрасли и повышение социального благополучия на селе. Это главные вопросы, которые интересуют делегата Всебелорусского народного собрания, депутата Ухвальского сельсовета, лесничего первого класса Гумновского лесничества Жанну Черкас.
С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС? Расскажет Диана Головач в программе «Минщина» на СТВ.
Жанна Черкас, лесничий первого класса Гумновского лесничества Крупского лесхоза:
Нравилось с детства, посещали лес с родителями. Я в школьные годы занималась туризмом. Тянуло к лесу, природе.
Я депутат, участвуем в решении проблем местных жителей, помогаем во всем, в чем люди обращаются. Вопросы разные – от привозки дров до профессиональных.
Я очень горжусь, что выбрана делегатом, это очень важная миссия. Важно участвовать в рассмотрении важных документов государства.
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