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«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

23 апреля 2024 17:39
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Обсуждение наиболее важных для страны документов, развитие лесохозяйственной отрасли и повышение социального благополучия на селе. Это главные вопросы, которые интересуют делегата Всебелорусского народного собрания, депутата Ухвальского сельсовета, лесничего первого класса Гумновского лесничества Жанну Черкас.

С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС? Расскажет Диана Головач в программе «Минщина» на СТВ.

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?-1

Жанна Черкас, лесничий первого класса Гумновского лесничества Крупского лесхоза:
Нравилось с детства, посещали лес с родителями. Я в школьные годы занималась туризмом. Тянуло к лесу, природе.

Я депутат, участвуем в решении проблем местных жителей, помогаем во всем, в чем люди обращаются. Вопросы разные – от привозки дров до профессиональных.

Я очень горжусь, что выбрана делегатом, это очень важная миссия. Важно участвовать в рассмотрении важных документов государства.

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?-4

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Диана Головач # Новости Минска и Минской области

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