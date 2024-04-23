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Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?

23 апреля 2024 17:39
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С начала года в Минской области произошло более 380 пожаров, в которых погиб 51 человек. Причины разные. Но чаще за трагедиями стоит человеческая беспечность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С целью не допустить рост гибели на пожарах в Минской области до 1 мая проходит акция «За безопасность вместе». Сотрудники МЧС с рейдами проверяют одиноко проживающих, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи.

Материал Дарьи Авсюк.

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?-1

О пожарной безопасности в семье Березун знают все. Родители воспитывают троих дочерей, поэтому осторожность дома играет особенно важную роль. И мелочей здесь быть не должно. Но, как говорят, повторение – мать учения. Поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят рейды.

Чаще всего при пожаре люди погибают не от огня, а от дыма. Но трагедии можно избежать, установив пожарный извещатель. Он моментально реагирует на угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета.

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
По правилам, автономный пожарный извещатель необходимо по максимуму устанавливать в жилых комнатах, чтобы в случае возгорания он смог предупредить и даже разбудить человека.

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?-7

Как проверить работоспособность пожарного извещателя, смотрите в видеоматериале.

# Пожар # общество # Дарья Авсюк

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