Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?

С начала года в Минской области произошло более 380 пожаров, в которых погиб 51 человек. Причины разные. Но чаще за трагедиями стоит человеческая беспечность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С целью не допустить рост гибели на пожарах в Минской области до 1 мая проходит акция «За безопасность вместе». Сотрудники МЧС с рейдами проверяют одиноко проживающих, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи.

О пожарной безопасности в семье Березун знают все. Родители воспитывают троих дочерей, поэтому осторожность дома играет особенно важную роль. И мелочей здесь быть не должно. Но, как говорят, повторение – мать учения. Поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят рейды.

Чаще всего при пожаре люди погибают не от огня, а от дыма. Но трагедии можно избежать, установив пожарный извещатель. Он моментально реагирует на угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета.