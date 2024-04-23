Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?

Этот день у делегатов прошел в сборах и подготовке. Завтра, 24 апреля, им предстоит говорить от лица всего белорусского народа и принимать судьбоносные для страны решения. Документы, которые вынесут на рассмотрение ВНС, требуют тщательного ознакомления. Сегодня участники всенародного схода получили портфели с брошюрами, внимательно изучили повестку собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовились не только внутренне, но и внешне. Впереди – дорога в столицу. Как прошел день до старта ВНС – в репортаже Галины Буро.

Артем Лопатин намерен выглядеть на ВНС, что называется, с иголочки. Обязывает статус. Потому отправляется за новым костюмом. Белорусское качество, уверен, лучший выбор. Проверено. Консультанты магазина не раз одевали представителей делегаций и дипломатических миссий. Вот и инженер-технолог Речицкого метизного завода готов сменить рабочую униформу. Примерка в разгаре.

Готовится к Всебелорусскому народному собранию и аналитик БИСИ из Гродно Сергей Волчкевич. К деловому костюму полагается соответствующая стрижка. Поэтому еще до работы спешит в парикмахерскую. Все же высокому уровню форума надо соответствовать и внутренне, и внешне.

Уже с новой прической Сергей Волчкевич начинает рабочий день. Накануне отъезда в Минск надо закрыть несколько важных вопросов. К тому же с сегодняшнего дня аналитики БИСИ в Гродненском регионе запускают онлайн-опрос для жителей и трудовых коллективов о социальном самочувствии населения и эффективности работы ЖКХ. Результаты проанализируют уже после возвращения с ВНС. Пока же настраивается на активную работу в народном вече. Небезразличие к судьбе страны, можно сказать, уже семейный принцип. В 4-м собрании участвовала жена. Но теперь статус форума значительно выше.

Сергей Волчкевич, аналитик Гродненского отделения Белорусского института стратегических исследований:

До внесения изменений и дополнений в Конституцию в 2022 году основные направления внутренней и внешней политики, а также Военная доктрина принимались в виде программных законов, а Концепция национальной безопасности и программа социально-экономического развития утверждались указами Президента Республики Беларусь. Сейчас же это все зона ответственности Всебелорусского народного собрания. Время выбрало нас. Мы, конечно же, как делегаты Всебелорусского народного собрания, постараемся соответствовать этому высокому статусу. Действительно, на протяжении 5 лет нам придется принимать, может быть, где-то и непростые решения, направленные на стратегическое развитие. Те решения, посредством которых общество и наша страна будут успешно развиваться на протяжении многих и многих лет. Вернемся в город на Соже. Гомельского молодого промышленника прежде всего волнуют вопросы экономики и ее развития в сегодняшних сложных геополитических условиях. Активный не на словах, а на деле: Артем Лопатин в первый год работы стал лучшим молодым специалистом Речицкого завода и попал в резерв руководящих кадров Минпрома. Еще один особенный опыт в копилке делегата – участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где Артему удалось пообщаться с лидерами из других стран. Он уверен: будущее зависит от неравнодушной молодежи.

Артем Лопатин, инженер-технолог Речицкого метизного завода:

Поняли, что все единомышленники, все думают о своих странах и ставят свою страну выше личных амбиций. Это хорошо, что в нашей стране тоже можно себя показать, проявить и принести полезные решения для страны. Хотел бы, чтобы дальше продолжала расти наша экономика. Были предложены идеи, чтобы промышленность развивалась. Чтобы мы могли более технологической страной. Дальше продолжали укреплять свою независимость и суверенитет. И чтобы производство расширялось и наша экономика расширилась. Этим должна в первую очередь заниматься молодежь. Показывать личным примером своим коллегам, своей молодежи и на заводе, и в своем городе, что, будучи даже в таком молодом возрасте, можно принимать решения, которые будут влиять на судьбу страны.

Накануне поездки – общий сбор народных представителей региона для напутственных слов губернатора и памятного момента: награждения каждого делегата юбилейным знаком «80 лет освобождения Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков». В этом заложен глубокий смысл преемственности между поколением освободителей и мирных созидателей.

А еще все делегаты вышли из своих исполкомов с уже традиционным набором принадлежностей для работы на ВНС.

Галина Буро, корреспондент:

Вот такие портфели получают делегаты Всебелорусского народного собрания. Давайте посмотрим, что внутри. Сергей Волчкевич:

Да, конечно!

– Покажите на камеру нам.

– Ага, это значок, что еще?

– Проекты по рассматриваемым вопросам: Концепция национальной безопасности, Военная доктрина, и, конечно, Закон Республики Беларусь о Всебелорусском народном собрании. Блокнот, ручка. И еще каждому делегату удостоверение.

С такими портфелями завтра на рассвете делегаты со всей страны отправятся в столицу. Только от Гродненской области 6 автобусов отечественного автопрома, один из которых резервный. В автобусном парке сегодня щетки в деле. Мойка, уборка и новые аксессуары для машин. На каждом автобусе появились наклейки с логотипом Всебелорусского народного собрания. Важный рейс доверили только опытным водителям с безупречной репутацией по линии ГАИ. Отон Желудевич устанавливает у основания лобового стекла табличку Гродненская область с номером один – это значит, он возглавит колонну. Мужчина уже 47 лет как пришел из армии, трудится здесь водителем. Один из лучших, потому что к любому делу подходит с душой.

Отон Желудевич, водитель автобусного парка Гродно:

Готовим машину мы постоянно, перед ответственными заданиями и не только. Но здесь уже больше времени уделяем, потому что везем достойную делегацию избранных наших людей. И чтобы не упасть, как говорится, лицом в грязь, мы стараемся, готовимся целый день.