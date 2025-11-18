Андрей Лазуткин, политолог:

Кроме того, что Европа там что-то обсуждает, они занимаются вполне конкретными вопросами. Допустим, военная логистика, военный шенген, как сюда войска перебрасывать, как строить дороги в той же Польше, чтобы сюда подвозить какие-то контингенты. Конечно, это все вызывает у нас вопросы. Эта логика милитаризации у нас-то не работает. Смотрите, мы занимаемся вполне себе вопросами, связанными с уровнем жизни, с занятостью. Коммуналку сегодня обсудим. Вещи бытовые, вполне себе понятные. А там как будто политики вообще не ориентируются на людей, которые живут в их странах.

С немцами общались, так они говорят: конечно, маразм. То есть, когда Олаф Шольц был кудрявый и молодой еще с волосами, он выступал против «Першингов», которые тогда размещали в Западной Германии. Потом он стал выступать за размещение гиперзвуков в Германии, новейших ударных систем. Что это такое? Что у вас за политики? То есть, чем они реально заняты?

И когда там уничтожается автопром, когда нет там сегодня китайского капитала, который оттуда выдавливают, когда проблема с капиталом, который убегает в США, когда лежит вся энергетика, когда проблема с рынком, потому что у людей падают доходы. Вот они заняты чем? Военным шенгеном. Как в Беларусь перебросить войска быстрее? Как разместить бригаду Бундесвера в Литве? Конечно, все это, мягко говоря, неприятно. Президент говорит о вещах, которые важны абсолютно для каждого белорусского региона. Вот сегодня обсуждали Полесье.

И эта власть, она народная в этом плане. То есть мы не просто сидим в Минске и занимаемся Трампом, хотя и этим тоже. Там идут переговоры с американцами, но власть для людей работает. И это подход, который людям понятен. Когда вы там начинаете: готовимся к войне, давайте все последние трусы Зеленскому отдадим. Ну, кто за эту власть потом проголосует? Поэтому народность берется отсюда, с заботой о человеке.

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