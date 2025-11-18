Лазуткин: Полесье будет нашим фасадом для Украины после военных действий

Андрей Лазуткин, политолог:

Первое, что нашим людям надо понимать. Когда речь идет о таких госпрограммах на Полесье, это значит, что если вкладывается 5 или 6 миллиардов долларов – этой территории ничто не угрожает. Никакое военное нападение, переход границ и прочее. То, что рассказывали наши все товарищи в украинских батальонах. Там все будет нормально. Поэтому мы туда инвестируем, чтобы людям было спокойно. Это первое.

Второе. Завтра или послезавтра, наступит рано или поздно какой-то мир в Украине. Вопрос. Люди, которые живут по разные стороны границы. Скорее всего, они контактируют, они общаются. Вот что будет там и что будет здесь? Это тоже очень важно. То есть мы предлагаем некий свой проект развития. Потому что, рано или поздно все равно надо будет что-то решать, в плане каких-то союзных отношений, в плане какой-то нормализации.

И надо, чтобы вот это общественное мнение, которое будет в Украине потом, было к Беларуси комплементарное, потому что у Батьки порядок, потому что с их стороны Полесья все нормально, там мелиорация и работа есть, и сельское хозяйство. А с нашей стороны там непонятно что. Минные поля, взрывы. Непонятно, что еще будет. Это будет наш некий фасад, в том числе для Украины. Поэтому Президент не скупится на эти деньги, но он хочет, чтобы все было эффективно. Он сказал, вот вы мне рассказываете все, говорите, куда пойдут деньги – это самое главное. Мы не такая страна богатая, как был Советский Союз.

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