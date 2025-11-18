Развитие Припятского Полесья до 2030 года! О чём предупредил Лукашенко?

18 ноября во Дворце Независимости детально обсуждали Программу развития Припятского Полесья. Документ определяет стратегию до 2030 года. И это одно из ключевых предвыборных обещаний полешукам – это еще раз напомнил сегодня Президент. Припятское Полесье – это 9 районов, 4 из них находятся в Брестской области, еще 5 – в Гомельской. На землях удивительной красоты проживают 350 тысяч человек – это как население целого областного центра. Научно обоснованная мелиорация с учетом современных природных вызовов; деликатное сельское хозяйство; инвестиционные проекты в экономике; развитие туристического потенциала – вот что должно определять ближайшее будущее этой территории. Лукашенко – про обещание полешукам! Как собираются развивать Полесье? Читайте здесь.

Земли песчаные. Не Понеманье. Но главное достояние – закаленные трудностями люди. Порой прижимистые, но гаспадары. Труженики. Этим белорусским вайбом проникся и уроженец России Владимир Хроленко.

Он орденоносец, а его хозяйство «Парохонское» образцовое. Теперь такие же должны появиться в каждом районе Припятского Полесья. Надо просто перенять технологию именно для этих утопающих в воде земель. По пути к новому Припятскому Полесью и фермерам. Кстати, полесские – самые крепкие в стране. Если наши крестьяне развернутся, то и Польшу, и Голландию повторят. В смысле импортные садовые ягоды и цветы заместят. Сегодня Михаил Русый пообещал удивить пресс-секретаря Президента. Не озимой пшеницей. А белорусскими тюльпанами.

Михаил Русый, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области:

Надо бы, Наталья Николаевна, следующей весной на это голландское поле завезти. Я думаю, через два года никаких луковиц тюльпанов мы ниоткуда возить не будем, будет у нас покупать.

До 2030 года должны построить 10 молочно-товарных комплексов, привести в порядок 55 животноводческих объектов, 8 зерносушильных комплексов, две линии по производству травяных гранул. А средняя зарплата должна достигнуть 3 тысяч рублей. Как сейчас в столице. В совещании по развитию Припятского Полесья приняли участие высшие должностные лица, губернаторы и, что называется, капитаны земли. Это базовое требование от Первого – слышать разные точки зрения и представителей разных уровней управления. Диалог был деловым и порой даже жестковатым. Времени на раскачку нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все должно быть точно просчитано, выверено и, главное, в перспективе приносить экономическую отдачу. Особенно когда речь идет о бюджетных средствах. Лишних денег в стране нет. Мероприятия программы должны быть конкретными, укладываться в простой алгоритм: мы должны видеть цель, поставить перед собой определенные задачи и действовать на результат. Об этом я вас предупреждал. Припятское Полесье – регион заболоченный, пока плохо освоенный, но с хорошей сохранностью природных комплексов. Комфортабельные апартаменты с высокоскоростным Wi-Fi можно повторить. А аутентичную белорусскую глубинку – нет. Подробности.