Как отмечают специалисты, многолетний управляемый конфликт в Косово – это не просто средство давления на Сербию. Как и в случае с Украиной, в регионе был создан постоянный очаг нестабильности, чтобы оправдывать американское военное присутствие и при этом не соблюдать никакие договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, почему такие конфликты не дают урегулировать до конца и чем югославские войны были похожи на современную Украину, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Добробаты в Украине формировали из сотен самообороны майдана. Весь майдан был поделен примерно на 20 сотен. Одна, главная, сотня – это были отставные военные, афганцы, бывшие сотрудники. А остальные – это футбольные фанаты и территориальные группы от городов Западной Украины. И потом, когда им резко понадобилось начинать АТО, а украинская «Альфа», МВД, военные или сдавались, или переходили на сторону Донецка, именно из активистов майдана начали создавать вооруженные формирования.

Все то же самое происходило в Югославии в 1991-м. Сначала это была война не армии, а именно футбольных группировок. Дрались прямо на стадионах, сербские клубы против хорватских – и это было первое открытое противостояние в Югославии. Страна тогда еще не развалилась, но Хорватия первая объявила о независимости. Воевали сербы с хорватами с 1991-й по 1995 год, и тоже не напрямую. Если у России на первом этапе были ЛНР и ДНР, ополчение, то Сербия поддерживала республики Сербская Краина и Книнская Краина на территории Хорватии, которые вели боевые действия. То есть Милошевич говорил, что это гражданский конфликт в рамках одной республики бывшей Югославии. Хорваты отделились, не спросив нас, а там у них живут сербы, которые отделения не хотят. То есть это не было нападение Милошевича на хорватов и не геноцид. Ну и Хорватия при этом тоже не вводила военное положение. После 1992 года они даже начали мирные переговоры и там стояли войска ООН.

Андрей Лазуткин:

Это была оперативная пауза, примерно как после Минских соглашений у нас. За время мирных переговоров хорваты нарастили армию, а в 1995-м провели операцию «Буря» и заняли территории сепаратистов, как они их называли. В итоге около полумиллиона сербов из Хорватии бежало за два этапа войны, и сегодня там пустые обезлюженные районы. Но хорваты остались довольны. На Балканах искренне считают: чтобы обеспечить мир и спокойствие, надо расселить или вырезать соседние нации. Обратите внимание, хорваты воевали даже старым немецким оружием времен Второй мировой.

Все это нам кое-что напоминает. Это то, к чему толкали Зеленского, и из-за чего с опережением началась СВО. Такие конфликты уже были, и Запад их успешно решал не переговорами, а именно военным путем. Украинцам надо было провести свою операцию «Буря», собрать группировку, которая 6-7 раз превышает численность ополчения Донбасса, и чтобы люди бежали из Донецка и Луганска. Такую крупную операцию хорваты провели всего за три дня. А почему так быстро? Ну, как говорят, США получили от Милошевича гарантии, что если будет хорватское наступление, сербы не будут ему противодействовать. Почему Милошевич на это пошел – можно догадаться, видимо, американцы угрожали военным вторжением. Они это потом все равно сделали, но суть в том, что и тогда были договорняки, далеко не всем понятные. Почему мы отступаем, если могли обороняться? Сербы тогда задавали те же вопросы, что и мы сегодня.

Андрей Лазуткин:

Зато потом, когда был трибунал по бывшей Югославии, всех хорватских генералов оправдали. То есть сначала нам рассказывали, что там были этнические чистки с двух сторон, и поэтому туда влезло НАТО. А потом оказалось, что это они все законно оборонялись от Сербии. В Хорватии это теперь называется «Отечественная война» или «сербская агрессия». Неудивительно, что в украинской АТО воевали хорватские добровольцы, а украинцы себя в этой войне считают хорватами. Им объясняют, что вы тоже хотели отделиться к Европе, а Путин вас не пускает и поддерживает у вас сепаратистов.

Вот футбольный матч, где фанаты из Хорватии кричат «убей серба» и оскорбляют Путина.

А вот матч «Красной Звезды» в Белграде, где сербы вывешивают флаг России. В нас они тоже видят себя. Конечно, американским хозяевам это не нравится. И Сербию давят с помощью постоянных проблем в Косово, хотя там очень умеренное правительство. В общем-то и Югославия Милошевича была вполне себе европейским государством, они в 1990-е годы пытались построить демократию рыночного типа и встроиться в Европу, но им не дали. Зачем нам конкурент на 40 миллионов человек с промышленной базой, технологиями, портами? Нет, вас надо поделить на 6 республик, чтобы вы все друг друга ненавидели. И вот тогда мы вас по отдельности примем в Евросоюз. У каждого будет своя специализация, например, туризм или сельское хозяйство, а остальные поедут к нам на заработки.

А чтобы вы никогда не собрались вместе, будут еще серые территории, типа Косово, где уже 20 лет стоит американская база и которая никаким законам не подчиняется. В Европе это вторая по величине база после Рамштайна, и именно она гарантирует Косово независимость, а не какие-то международные соглашения. Вот старая съемка с вертолета, это огромный секретный объект.

А ведь Западу тогда показывали, что вот героические албанцы воевали чуть ли не на тракторах и каким-то чудом победили федеральную армию Югославии. А при этом против Белграда воевала коалиция НАТО, и кроме известных бомбардировок там планировали еще и сухопутную операцию, если Сербия не подпишет мир. А что касается последствий, возможно, вы были в той же Хорватии, отдыхали. Там красиво, вроде не так все и плохо, подумаешь, была война, ничего страшного. Так вот все эти отели, земли, гостиничный бизнес – это все выкуплено немцами в 1990-е. Из этой части Югославии сделали курорт для европейцев. А вот по сербам применили урановые боеприпасы, чтобы их часть Югославии была загрязнена на многие годы – это и болезни, и проблемы щитовидки. Какие уже там курорты. Поэтому тот, кто хочет работать с Западом – его туда возьмут, но все ключевые предприятия и земли будут выкуплены. Это входной билет. Вы лишаетесь независимости, а если решите оттуда уйти, то будете без штанов. А все несогласные будут постепенно вымирать – у славян и так демография не очень, а вот вам еще война. Это и болезни, и беженцы, и преступность. А может еще быть и радиоактивное загрязнение, например, на Запорожской АЭС, смотря как вы будете себя вести. Но, с другой стороны, и там живут люди. Да, Балканы стали центром европейской преступности, торговли органами, это основной канал транзита героина в Европу, и преступные группировки там срастились с властью. Но человек так устроен, что все это может пережить. Другое дело, что Запад не дает региону успокоиться и все время поддерживает там очаги нестабильности.

Андрей Лазуткин:

Поэтому надо, конечно, учиться на чужих ошибках. Но сегодня противник хорошо понимает трудности России, и активно работает и по Армении, и по Ирану, и по Сербии, и по республикам Средней Азии. То есть от Украины постоянно отвлекают силы и средства, чтобы не победить, а максимально затянуть конфликт и, что важно, максимально унизить Россию на международной арене. Посмотрите, русские ничего не могут, русские никого не защищают, как в 1990-е, они не могут справиться даже со своей новой Чечней. Ваш Путин – это новый Ельцин, а значит с ним не надо дружить и заключать какие-то договоры. Вот это главная линия, которую сегодня играют США.