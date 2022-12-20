«Сочетаются ловкость, смекалка и выносливость». Лучших юных альпинистов выбрали в туристско-прикладном многоборье
Новости Беларуси. Областные соревнования по туристско-прикладному многоборью прошли в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За звание чемпионов боролись 13 команд со всего центрального региона. Турнир прошел в несколько этапов.
Подробнее в материале Анны Куртасовой.
В семи километрах от Борисова на территории спорткомплекса «Крутой Яр» прошли состязания юных альпинистов. Ребята со всей Минской области соревновались в турнире по многоборью в технике пешеходного туризма. Сначала тренировка – и вот дан старт.
Прямо поставь. Хорошо, все, самостраховка.
Соревнования проходили в несколько этапов: навесная переправа, спуск, мастерство вязания узлов и упражнение «маятник».
Анна Куртасова, корреспондент:
Один из этапов дистанции – имитация бревна. По доске нужно пройти всего пару метров, держась за веревку. Задача – не упасть в импровизированную опасную зону.
На одной площадке соревнуются сразу четыре спортсмена. Важна ловкость, тактика и скорость преодоления дистанции.
Елена Волосевич, учащаяся Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Занимаюсь я с 2017 года. Нравится тем, что здесь сочетаются ловкость, смекалка и выносливость. Перед стартом я обязательно продумываю свою дистанцию, тактику в голове, чтобы знать, что делать.
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