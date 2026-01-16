Дзермант: после Венесуэлы, Гренландии, Ирана следующая очередь – это мы

Алексей Дзермант, политолог:

В современном мире события взаимосвязаны. И если кажется, что Венесуэла далеко, Иран чуть поближе, но тоже достаточно далеко. И если мы думаем, что это нас не касается, то это глубокое заблуждение. Почему? Мы видим абсолютно оголтелый, бешеный империализм. Он пробудился, он становится крайне агрессивным. Вопрос только в очереди. То есть, да, на очереди те, кто поближе, те, кто более раздражают американских империалистов. Но не нужно забывать, что и Беларусь, и Россия тоже в этом ряду. Может быть, в середине его, может быть, это не приоритет сейчас, но после того, как будут подчинены, например, Венесуэла и Гренландия, или будет атакован Иран, следующая очередь – это мы.

Потому что на дороге к мировому господству, к которому стремятся Соединенные Штаты, а это по сути фанатики, которые находятся во главе этого государства, которые верят в свою избранность, в некую миссию, которая им предназначена якобы Господом Богом. И, соответственно, все, кто мешает, стоит на этом пути, кто предлагает другой альтернативный путь развития, а это кто? Это может быть и Исламская Республика, это может быть Коммунистический Китай, это может быть Республика Беларусь, Российская Федерация.

Вот все мы, по сути, представляем для них вызов, с которым они будут сражаться неизбежно. И по мере накопления сил после Венесуэлы, Гренландии или еще какого-то государства или территории очередь придет к нам. Поэтому единственный вариант, единственный ответ на империализм – это солидарность тех, кто не согласен с этой железной пятой, как говорил Джек Лондон, железной пятой олигархата, империализма и бесчеловечного жестокого отношения ко всем тем, кого они считают низшими.

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