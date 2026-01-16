Держим порох сухим, а армию – в тонусе! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси
Быть готовыми к любому развитию событий – вот золотое правило и единственно верная государственная стратегия в нынешнем взрывоопасном мире. И тем более для Беларуси с ее особым геополитическим положением и беспрецедентным уровнем угроз вдоль нашего внешнего контура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из этой очевидной логики и, подчеркиваем, не нами созданных обстоятельств, в Беларуси по поручению Президента началась масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Она носит внезапный характер и будет состоять из нескольких этапов. Замысел утвержден главнокомандующим.
Держать порох сухим белорусских военнослужащих вынуждает обстановка на внешнем контуре. Совсем недавно в Литве (всего в 15 километрах от белорусской границы) прошли учения американских военных. А на новогодней неделе у наших соседей в Польше и Прибалтике прошла целая серия маневров.
Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси.
И все это вкупе с возрастающими тратами наших соседей на вооружения говорит лишь об одном: Европа готовится к войне. Ну а мы, возвращаясь к золотому правилу, должны быть готовы к любой момент дать адекватный ответ. А внезапная проверка Вооруженных Сил – отличный способ держать армию в тонусе.
Этот день в воинской части в Любанском районе начался с учебно-боевой тревоги. Внезапный приказ к действию в конверте с пометкой «Секретно» исполняющему обязанности командира вручил государственный секретарь Совета безопасности.
Если военных внезапная проверка врасплох не застала, то для журналистов, которые получили задание прибыть к месту съемки без пояснения темы, работа в режиме срочного погружения стала абсолютной неожиданностью.
Сколько таких контрольных срезов впереди? И где ждать командование силового блока страны? Вопрос без ответа. Доподлинно известно одно. Главнокомандующий, Президент Александр Лукашенко, в том числе лично намерен инспектировать воинские соединения.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
По поручению Президента начата масштабная проверка Вооруженных Сил. Проверка будет носить комплексный характер, состоять из нескольких этапов. Мероприятия, которые подлежат проверке, имеют внезапный характер. Проверка будет проходить, скажем так, в неординарном плане (подробности).
16 января экзамен сдавала самая крупная база резерва бронетанкового вооружения и военной техники. Здесь на хранении и обслуживании находится более 75 % гусеничных и колесных боевых машин Вооруженных Сил Беларуси. В их числе танки Т-72Б, бронетанковые тягачи, боевые машины пехоты.
В мирное время они хранятся строго под навесом или в ангаре. Обязательно с полным баком горючего и без аккумуляторной батареи. Регулярное техническое обслуживание – гарант того, что в нужный момент машина сможет заступить на боевое дежурство.
Боевая задача на сегодня – снять с хранения и поставить в строй девять машин. Время пошло.
Ольга Масловская, корреспондент:
Три часа – и ни минуты больше. Столько времени было у военнослужащих, чтобы снять с хранения боевые машины. В строю 5 из 9 – внес коррективы мороз. Впереди испытание марш-броском в 15 километров.
Марш-бросок нужен для того, чтобы выявить скрытые неисправности техники. По диагностическому кругу абсолютно все машины прогоняют дважды в год. Проверка воинских частей комплексная, поэтому вместе с высокими военными чинами работают специалисты госконтроля. В этой части они второй раз за последние месяцы.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы занимаемся этим несколько лет по поручению главы государства. Мы переходим от воинской части к воинской части. Да, нарушения выявляются. Много где мы уже порядок навели, но, к сожалению, нарушения остаются.
В этой воинской части мы уже были. Сегодняшний приезд показал, что те нарушения, которые были, в полном объеме не устранены. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы такого впредь не было.
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