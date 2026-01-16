Держим порох сухим, а армию – в тонусе! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси

Быть готовыми к любому развитию событий – вот золотое правило и единственно верная государственная стратегия в нынешнем взрывоопасном мире. И тем более для Беларуси с ее особым геополитическим положением и беспрецедентным уровнем угроз вдоль нашего внешнего контура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из этой очевидной логики и, подчеркиваем, не нами созданных обстоятельств, в Беларуси по поручению Президента началась масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Она носит внезапный характер и будет состоять из нескольких этапов. Замысел утвержден главнокомандующим.

Держать порох сухим белорусских военнослужащих вынуждает обстановка на внешнем контуре. Совсем недавно в Литве (всего в 15 километрах от белорусской границы) прошли учения американских военных. А на новогодней неделе у наших соседей в Польше и Прибалтике прошла целая серия маневров.

Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси.

И все это вкупе с возрастающими тратами наших соседей на вооружения говорит лишь об одном: Европа готовится к войне. Ну а мы, возвращаясь к золотому правилу, должны быть готовы к любой момент дать адекватный ответ. А внезапная проверка Вооруженных Сил – отличный способ держать армию в тонусе.