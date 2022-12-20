«Праздник уже давно всем полюбился». Более 100 пар Дедов Морозов и Снегурочек вышли на парад в Борисове

Новости Беларуси. В Борисове прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В нем приняли участие около 200 новогодних героев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В нем приняли участие около 200 новогодних героев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Костюмы сказочных персонажей примерили работники предприятий и организаций района. Начался праздник у Дворца культуры, где для жителей города подготовили новогоднее представление. Затем под звуки оркестра красочная колонна отправилась на центральную площадь райцентра. У главной елки гостей встречали не только зимние волшебники со Снегурочками, но и другие сказочные герои.
Павел Мороз, инженер-программист борисовского мясоперерабатывающего предприятия:
Не первый год участвуем в таких мероприятиях. Интересно наблюдать за реакцией взрослых, детей, дарить им радость, поэтому решили принять участие еще раз в этом году.
Валентина Ануфриева, инженер по охране окружающей среды борисовского мясоперерабатывающего предприятия:
На комбинате существует ежегодная традиция: ходить по цехам, дарить им радость, они нам рассказывают стихи, поют детские песенки.
Анна Жарикова, директор Дворца культуры имени М. Горького:
Праздник уже давно всем полюбился, проходит очень ярко и весело. В этом году праздник украсил снег, которого очень много, поэтому мы смогли добавить еще и снежных конкурсов.
После новогоднего шоу торжественно включили новогоднюю иллюминацию на главной елке. После все желающие смогли поучаствовать в играх и сделать селфи с понравившимися новогодними персонажами.
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