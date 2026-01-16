Новые кадры для Беларуси! В Центре технического творчества завершилась первая инженерная смена

Молодежь – будущее страны, и каким оно будет, зависит от вклада в юные умы сегодня, поэтому Беларусь делает ставку на интеллект и развитие высоких технологий. Тренд системы образования – готовить компетентные кадры со школьной скамьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 января в Минске подвели итоги первой инженерной смены в Центре технического творчества детей и молодежи. Здесь молодые проектировщики не просто изучали теорию, а самостоятельно воплощали свои идеи в жизнь.

В этих стенах детские мечты превращаются в профессиональные чертежи. 10-классница Влада Гец вместе с командой молодых архитекторов за время инженерной смены разработала масштабную концепцию развития городского пространства. Ребята замахнулись на целый проспект: их проект детально описывает планировку новой столичной улицы из 12 различных объектов инфраструктуры.

Влада Гец, учащаяся минского Центра технического творчества детей и молодежи:

Есть очень интересные фасады необычных форм и очень интересные формы зданий. Мы делали все сами, проектировали на компьютерах. Это выражение каждого человека отдельного своего творчества. Свой фасад сделал каждый человек. Мне кажется, она очень подходит для города нашего. Мы старались, пытались вложить в нее частичку чего-то и как-то ее сделать идентичной.

Создание Центра технического творчества стало возможным благодаря поручению Президента. Глава государства поставил задачу реконструировать пустующее здание бывшего автовокзала «Восточный» и сделать на его месте передовой образовательный хаб. Эта инициатива позволила объединить многолетний опыт белорусской инженерной школы с самыми современными технологиями. Работа, начатая под патронажем главы государства, за короткий срок переросла в масштабный проект, открывающий молодежи путь в большую науку. Лукашенко: откровенно скажу, чего нам не хватает – нам нужны инженеры Центр сегодня – это 18 лабораторий: от авиа- и ракетомоделирования до конструирования и эксплуатации беспилотников. Также на базе есть специализированные тренировочные площадки. Но это только начало. В планах на ближайшее будущее – тесное сотрудничество с аграрными и техническими вузами, а также ведущими промышленными предприятиями страны. Это позволит ребятам создавать и совершенствовать свои проекты плечом к плечу с ведущими профессионалами отрасли.