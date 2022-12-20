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Белгоспищепром планирует выпустить более 2 млн новогодних подарков

20 декабря 2022 14:18
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Новости Беларуси. Обеспечить белорусов необходимым и продолжать контролировать ситуацию с ценами в преддверии новогодних праздников. Такие задачи ставит перед собой Министерство торговли и антимонопольного регулирования, а также Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгоспищепром планирует выпустить более 2 млн новогодних подарков-1

В профильном ведомстве отметили: перед Новым годом полки магазинов будут полностью обеспечены необходимой продукцией. Активно ведутся переговоры с поставщиками, а в торговых объектах по всей стране организована работа отделов с праздничными товарами. По стране будет работать более полутысячи ярмарок.

Белгоспищепром планирует выпустить более 2 млн новогодних подарков-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Перед Новым годом будет хватать всех товаров в широком ассортименте, мы постоянно проводим работу с поставщиками. Это касается и тех, кто привозит импортную продукцию сюда, и наших производителей. Постараемся обеспечить максимальный и привычный ассортимент товар, которые у нас всегда традиционно представлены в праздничные и новогодние дни.

Белгоспищепром планирует выпустить более 2 млн новогодних подарков-7

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Хотим обратить внимание торговых сетей, производителей на необходимость выполнения и наполнения торговых полок тем разнообразным ассортиментом, который пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Особое внимание уделили сладким подаркам. Предприятия концерна «Белгоспищепром» начали эту работу еще в феврале. Всего планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков.

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# Торговля в Беларуси # общество # Алексей Богданов # Андрей Лобович # Фотофакт

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