Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это

Новости Беларуси. Вместо лыж тракторы. В Горецкой сельхозакадемии впервые прошли соревнования по тракторному биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число желающих принять участие в необычном состязании зашкаливало. Поэтому организаторам пришлось проводить кастинг – кому из студентов доверить руль трактора «Беларус-920». В гонке за кубком будущие инженеры-механики показали такие маневры, что у судей замирало сердце. Продолжит Юлия Мычка.

Необычный биатлон берет в эмоциональный плен и участников, и зрителей уже с первых минут гонки. Азарт зашкаливает. В списке участников 24 механизатора. Задача – пройти полосу препятствий и не промахнуться из пневматического оружия. За каждую осечку штрафной круг. Главное время.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Есть такая задумка его на этот конкурс на фестиваль среди аграрных коллежей, именно мы его запустим. Но, как сегодня говорил глава района, будем проводить и среди аграрных предприятий.

Старт дан, трактор ревет, и первый гонщик садится за руль. К финишу Виктор Гермаковский приходит с результатом 7 минут 15 секунд.

Виктор Гермаковский, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Здорово-здорово, адреналин. Первый ехал. Интересно, здорово.

Еще вчера на учебном полигоне Горецкой сельхозакадемии грязи было по колено. Ночью легкий минус сковал верхний слой земли, а снег замаскировал влажную почву. Поэтому поначалу полоса препятствий показалась безобидной, но уже через несколько кругов стало понятно, что такую трассу осилит только профессионал.

Юлия Мычка, корреспондент:

Чем больше накаляются страсти на полигоне, тем больше грязи. Тракторный биатлон превращается в серьезное ралли, и осилить такую трассу новичку будет очень сложно. Среди тех, кто принял вызов, не только студенты.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

За руль сегодня сядет мастер производственного обучения, который учил этих же студентов ездить на тракторе, сядет сам декан за руль, также будет участвовать еще студент-заочник, который изъявил желание проехать. Знаете, не будет нам обидно, если они нас обойдут. Даже, может, хочется, чтобы они нас обошли. Если они обойдут нас, значит, наши труды были не напрасны.

В списке участников есть и женская фамилия. Елена Шалыпина, будущий инженер-механик, готова утереть нос мужчинам и показать, что современные женщины уверенно чувствуют себя за рулем и грязи не боятся. Девушка всегда мечтала работать водителем на больших машинах. Сегодня в кармане студентки четвертого курса права пяти категорий вождения. Плюс диплом программиста. Инженер-механик – это уже вторая осознанная специальность. И интерес к ней родом из детства.

Елена Шалыпина, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

У меня было три старших брата, я была самой маленькой девочкой, меня всегда родители оставляли на этих братьев. Знаете, девчонку не охота брать, но я всегда где-то там проберусь, как червячок, смотрела, как они разбирают мотоциклы, ездила. Мне так это нравилось. Действительно, дать ребенку игрушку – это как мне дать сесть за трактор. Я вам серьезно говорю, такие непередаваемые эмоции.