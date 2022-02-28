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Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это

28 февраля 2022 14:43
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Новости Беларуси. Вместо лыж тракторы. В Горецкой сельхозакадемии впервые прошли соревнования по тракторному биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число желающих принять участие в необычном состязании зашкаливало. Поэтому организаторам пришлось проводить кастинг – кому из студентов доверить руль трактора «Беларус-920». В гонке за кубком будущие инженеры-механики показали такие маневры, что у судей замирало сердце.  

Продолжит Юлия Мычка.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-1

Необычный биатлон берет в эмоциональный плен и участников, и зрителей уже с первых минут гонки. Азарт зашкаливает. В списке участников 24 механизатора. Задача – пройти полосу препятствий и не промахнуться из пневматического оружия. За каждую осечку штрафной круг. Главное время.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-4

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
Есть такая задумка его на этот конкурс на фестиваль среди аграрных коллежей, именно мы его запустим. Но, как сегодня говорил глава района, будем проводить и среди аграрных предприятий.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-7

Старт дан, трактор ревет, и первый гонщик садится за руль. К финишу Виктор Гермаковский приходит с результатом 7 минут 15 секунд.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-10

Виктор Гермаковский, студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
Здорово-здорово, адреналин. Первый ехал. Интересно, здорово.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-13

Еще вчера на учебном полигоне Горецкой сельхозакадемии грязи было по колено. Ночью легкий минус сковал верхний слой земли, а снег замаскировал влажную почву. Поэтому поначалу полоса препятствий показалась безобидной, но уже через несколько кругов стало понятно, что такую трассу осилит только профессионал.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-16

Юлия Мычка, корреспондент:  
Чем больше накаляются страсти на полигоне, тем больше грязи. Тракторный биатлон превращается в серьезное ралли, и осилить такую трассу новичку будет очень сложно.  

Среди тех, кто принял вызов, не только студенты.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-19

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
За руль сегодня сядет мастер производственного обучения, который учил этих же студентов ездить на тракторе, сядет сам декан за руль, также будет участвовать еще студент-заочник, который изъявил желание проехать. Знаете, не будет нам обидно, если они нас обойдут. Даже, может, хочется, чтобы они нас обошли. Если они обойдут нас, значит, наши труды были не напрасны.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-22

В списке участников есть и женская фамилия. Елена Шалыпина, будущий инженер-механик, готова утереть нос мужчинам и показать, что современные женщины уверенно чувствуют себя за рулем и грязи не боятся. Девушка всегда мечтала работать водителем на больших машинах. Сегодня в кармане студентки четвертого курса права пяти категорий вождения. Плюс диплом программиста. Инженер-механик – это уже вторая осознанная специальность. И интерес к ней родом из детства.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-25

Елена Шалыпина, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:  
У меня было три старших брата, я была самой маленькой девочкой, меня всегда родители оставляли на этих братьев. Знаете, девчонку не охота брать, но я всегда где-то там проберусь, как червячок, смотрела, как они разбирают мотоциклы, ездила. Мне так это нравилось. Действительно, дать ребенку игрушку – это как мне дать сесть за трактор. Я вам серьезно говорю, такие непередаваемые эмоции.  

Много грязи и ещё больше эмоций. Тракторный биатлон на «Беларус-920» – смотрите, как это-28

Самый лучший результат в 5 минут 15 секунд показал декан факультета Владимир Гусаров. Он выступил вне зачета и доказал, что преподаватели – не сухие теоретики, а опытные практики. А кубок за первое место унес студент четвертого курса Александр Власовец.  

# Спортивные соревнования # общество # Виталий Великанов # Юлия Мычка # Владимир Гусаров # Елена Шалыпина # Фотофакт

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