В Мингорисполкоме обсудили приоритетные направления развития медицины в столице

Центр ранней диагностики предопухолевых заболеваний откроют в 2-й больнице. Приоритетные направления развития медицины в Минске обсудили на коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый центр станет промежуточным звеном между амбулаторными учреждениями и столичным онкоцентром. Одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения столицы – укрепление материально-технической базы медучреждений. Так, новый корпус 4-й больницы планируют ввести в строй уже в апреле. А в феврале завершено строительство нового хирургического корпуса 11-й больницы. Сейчас проводится оснащение и монтаж оборудования.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В этом году мы рассчитываем также приступить к проектированию новых приемных отделений, приемно-диагностических в 10-й клинике и РНПЦ трансплантации и хирургии. Также рассчитываем установить восемь магнитно-резонансных томографов, которые будут получены по линии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, и целый ряд дорогостоящего оборудования.

В планах на 2024 год также начало реализации трех проектов по строительству инфекционного стационара в районе Долгиновского тракта, травматологического корпуса 6-й городской клинической больницы и нового здания для наркологической службы на улице Карвата. Также во втором – третьем квартале 2024 года планируют начать модернизацию 11-й и 15-й детских поликлиник.