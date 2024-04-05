«Это новая война нового типа». К чему и как готовится Беларусь – рассказал Андрей Лазуткин

Поэтому у нас мощная система ПВО совместная с Россией. Ставили здесь ядерное оружие как раз на случай тоже таких вещей: Калининграда, чего-то еще, каких-то ракетных обстрелов по нам из Средиземного моря, тогда полетит обратно туда ракетное оружие. Но все меняется. Так как у нас появляется тактическое ядерное оружие в Беларуси, напомню, уже год оно здесь есть, меняются методы войны против нас. Что может быть теперь? Теперь может быть тоже война а-ля Запорожье, когда каждый метр лесопосадок надо проходить. Как это сделать? Надо формировать какие-то силы, которые якобы не представляют никакое натовское государство. Белорусский батальон, кто-то еще, я не знаю, украинские какие-то формирования с территории.

Андрей Лазуткин, политолог: Григорий, вы сказали: всю жизнь мы готовимся, да. Но к чему мы готовились раньше? К войне по типу югославской. Когда подавляются системы ПВО, потом объявляют бесполетную зону, начинают все сбивать наше. И потом какой-то удар по центру, чтобы там бескровно подписать, условно, капитуляцию какую-то. Вот это та война, которая бы нам навязывалась раньше.

Андрей Лазуткин:

Какие-то формирования, условно, там на севере Украины или формирования белорусские где-то там на северо-западе, которые действуют якобы самостоятельно. Дальше такие формирования на границе начинают нападать, как в России нападали на Шебекино. То есть если там нет на земле укрепрайона какого-то, построенного заранее, забетонированного, то будет очень сложно, надо будет их выбивать, как в Запорожье выбивают людей из каждой посадки.

То есть нужна ли нам сегодня такая война? Она нам не нужна. Надо заранее подготовиться к тому, чтобы противник там ни на северо-западе, ни где-то там на Брестчине, ни на Гомельщине не мог вот так вот действовать. Для этого создаются такие узлы обороны новые. Вот про них Президент говорил сегодня. Мы копаем землю. То есть мы не картошку сажаем, мы строим бетонные определенные линии по типу линии Суровикина, которая вот в России себя отлично показала.

Это новая война нового типа. Но опять же, понимаете, всегда противник просчитывает разные варианты и хочет минимизировать, например, какие-то вот последствия или ущерб для себя. То есть они будут действовать так, чтобы война эта была выиграна не силами там каких-то белорусских батальонов или еще чего-то, а чтобы власть упала в центре по неким политическим причинам. То есть на фоне военной нестабильности, какой-то длительной угрозы, расширения какой-то зоны контроля небольшой, чтобы именно в столице происходили беспорядки, смена власти. Но по типу Югославии, когда была там бульдозерная революция. Помните, Милошевича же не американцы сбросили. Его сбросили на выборах, когда уже там, скажем, подписали мирное соглашение. Ну вот что-то похожее нам все-таки будут навязывать.

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