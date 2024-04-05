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Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области

05 апреля 2024 17:44
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Сделать медицину народной и доступной для всех. Такую задачу поставил Президент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Материально-техническая база сельских учреждений здравоохранения области продолжит укрепляться. Они будут реконструироваться, а их оснащение обновляться. Сейчас популярность набирают передвижные флюорографы. В центральном регионе их уже семь. Медики добираются даже до самых отдаленных деревень, чтобы оказать качественную медпомощь каждому.

Проехалась по маршруту наш корреспондент Дарья Авсюк.

Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области-1

С самого утра в Новоселках довольно оживленно. Остановку здесь сделал настоящий медицинский комплекс на колесах. И желающих пройти обследование с помощью передвижного флюорографа много. Можно сделать снимок и получить консультацию.

Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области-4

Здравствуйте, расскажите, в первый ли раз на обследование пришли?
– Нет, прихожу ежегодно сюда, нам удобно, не надо никуда выезжать в город. Все на месте.

Среди пациентов и Анна Антоновна Комаровская, живет неподалеку, в Крыловичах. Знала, когда приедут медики, поэтому заранее распланировала свой день. Домашние дела подстроила под визит. Отмечает удобства помощи и профессионализм медиков.

Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области-7

Все нормально.
– Очень хорошо, я очень рада.

Подробности в видео.

# Медицинское оборудование # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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