Флюорограф на колёсах добирается даже до самых отдалённых деревень! Отправились в рейс по Минской области

Сделать медицину народной и доступной для всех. Такую задачу поставил Президент, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Материально-техническая база сельских учреждений здравоохранения области продолжит укрепляться. Они будут реконструироваться, а их оснащение обновляться. Сейчас популярность набирают передвижные флюорографы. В центральном регионе их уже семь. Медики добираются даже до самых отдаленных деревень, чтобы оказать качественную медпомощь каждому.

С самого утра в Новоселках довольно оживленно. Остановку здесь сделал настоящий медицинский комплекс на колесах. И желающих пройти обследование с помощью передвижного флюорографа много. Можно сделать снимок и получить консультацию.

– Здравствуйте, расскажите, в первый ли раз на обследование пришли?

– Нет, прихожу ежегодно сюда, нам удобно, не надо никуда выезжать в город. Все на месте.

Среди пациентов и Анна Антоновна Комаровская, живет неподалеку, в Крыловичах. Знала, когда приедут медики, поэтому заранее распланировала свой день. Домашние дела подстроила под визит. Отмечает удобства помощи и профессионализм медиков.