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Торговые лавки у Дворца спорта будут работать круглый год

05 апреля 2024 17:44
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На обновленной площадке возле Дворца спорта изменится концепция работы выездной торговли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговые лавки у Дворца спорта будут работать круглый год-1

Точки с едой, напитками и сувенирами будут открыты круглый год. К 9 Мая здесь появятся деревянные шале. Пока их всего девять, еще 16 изготавливаются и будут установлены к празднику. Разместятся они по периметру обновляемой площадки для проведения массовых мероприятий. Новую концепцию протестируют в День Победы.

Торговые лавки у Дворца спорта будут работать круглый год-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На сегодня мы уже видим с учетом практики нескольких лет, что в Минске существует такая, мне кажется, положительная традиция – каждый год открывать новые места отдыха для горожан. Потому что данный вид отдыха пользуется большой популярностью, есть что показать, есть куда сводить гостей, которые приезжают к нашим жителям. Поэтому было принято решение, что в центре города тоже должна быть такая локация, которая будет работать круглогодично.

Сейчас же продолжается ремонт территории у Дворца спорта. Здесь меняют старое асфальтобетонное покрытие на плитку, переделывают сеть ливневой канализации.

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области

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