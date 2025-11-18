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Президент подписал указ о предоставлении белорусского гражданства 224 иностранцам

18 ноября 2025 17:46
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224 иностранцам, в том числе 16 несовершеннолетним, предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новыми гражданами Беларуси стали выходцы из 17 государств. В их числе – Армения, Египет, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Турция, Узбекистан. Большинство прибыло из Украины. 

Лица, которые получили белорусское гражданство, заняты в различных сферах экономики. Среди них – сотрудники сфер образования, обслуживания, работники агропромышленного комплекса, строительной отрасли, представители других профессий. Кроме того, в числе новых граждан Беларуси – доктор и кандидат наук, которые преподают в одном из ведущих отечественных вузов. Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси.

# Александр Лукашенко

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