Президент подписал указ о предоставлении белорусского гражданства 224 иностранцам

224 иностранцам, в том числе 16 несовершеннолетним, предоставлено белорусское гражданство. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новыми гражданами Беларуси стали выходцы из 17 государств. В их числе – Армения, Египет, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Турция, Узбекистан. Большинство прибыло из Украины.

Лица, которые получили белорусское гражданство, заняты в различных сферах экономики. Среди них – сотрудники сфер образования, обслуживания, работники агропромышленного комплекса, строительной отрасли, представители других профессий. Кроме того, в числе новых граждан Беларуси – доктор и кандидат наук, которые преподают в одном из ведущих отечественных вузов. Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, нарушавших законы Беларуси.