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В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах

30 апреля 2024 20:36
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Радиационный контроль в Минской области не выявил превышения допустимых уровней по содержанию радионуклидов Цезия-137 и Стронция-90 в питьевой воде и пищевых продуктах, выпускаемых в производственном секторе и реализуемых населению предприятиями торговли и общественного питания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах-1

Молоко, мясо, хлебобулочные изделия, овощи, рыба, садовые ягоды и фрукты. Эти продукты на постоянном контроле у санслужбы. За 3 месяца исследовали 116 проб на содержание радионуклидов Цезия-137 и 28 проб на содержание радионуклидов Стронция-90. Их проводят ежегодно.

В Минской области не выявлено превышения содержания радионуклидов в воде и продуктах-4

Лариса Сущевич, заведующая отделением радиационной гигиены Минского областного центра гигиены и эпидемиологии:
В личных подсобных хозяйствах продукция тоже соответствует допустимым уровням, но проблема имеется только с дикорастущей продукцией, потому что леса у нас достаточно загрязнены, радионуклиды хорошо переходят в дикорастущую продукцию: дикорастущие грибы, ягоды. Также загрязненным является мясо диких животных.

Только за 2023 год учреждения санитарно-эпидемиологической службы Минской области исследовали почти 4 тысячи проб пищевых продуктов.

# Экология # общество # Новости Минска и Минской области

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