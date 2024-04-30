Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль!

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Неспортивное поведение коллективного Запада – это лишь констатация их фиаско перед белорусской моделью развития. Не смогли «купить» не наш суверенитет, не наше мировоззрение. Вопрос к Первому – о моде и трендах на нескромность. Юлия Понкратенко, учитель географии ГО «Средняя школа № 4 г. Костюковичи», мама выпускника:

Сейчас добрый праздник юности на западный манер пытаются превратить в какое-то крутое шоу, с диджеями, лимузинами, посещением различных увеселительных заведений. И глядя на все это, наши дети пытаются всему подражать и многие родители потакают этому. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно. Я как-то даже этого не заметил. Сейчас тщательно присматриваюсь к этому. Я, например, какой-то класс, не помню… Первый, наверное, в платке (не было портфеля) принес книжки. Кто-то с портфелем пришел. Председатели колхозов были богатые и прочее. Я с тех пор помню, что дети после каникул должны прийти в школу примерно одинаково. Поэтому мы проводим разные мероприятия, собираем деньги, помогаем, чтобы примерно одинаково одеть их. Чтобы книжки у них были одинаковые. Мы создали идеальные, равные условия, этому надо следовать и нельзя по окончанию общеобразовательной средней школы делать то, о чем вы говорите. Какой-то там крутяк тебе помог или ты побогаче – ты лимузин заказал. 7,8, 12 метров. Приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят на это? Это неправильно! Я вот публично об этом говорю. Нам нельзя это культивировать, нельзя это поддерживать. Это плохо, отвратительно. И я вот, члены правительства здесь, руководитель Администрации Президента, возьмите это жестоко на контроль. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно и в жизни это важно. Нельзя допускать расслоение людей. Справедливость и уважение, трудолюбие и небезразличие – все это и формирует любовь к Родине. Родине, которую невозможно не любить.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В центре белорусского райцентра Костюковичи вот такая подкова. Понятен смысл и очевиден: мы кузнецы своего счастья. Но здесь еще присутствует богатое представление о ментальности белорусской души. Дело в том, что здешние места богаты на литературных гениев белорусской мысли. А вот Алесь Письменков написал: Ён ранкам падкову знайшоў у расе,

Шчасліўчык, адораны лёсам,

І кожны падумаў: дамоў панясе!

А ён шпурлянуў у нябёсы:

«Будзем, людзі, шчаслівыя ўсе!» Это так по-белорусски, чтобы каждый был счастлив, надо стараться всем.

Меня переполняют эмоции. Сегодня все складывается великолепно: светит солнце, замечательно, сам Президент Александр Григорьевич в таком настроении, в таком темпе, мы все его ждали. Вы знаете, замечательно, народ счастлив.

Город прекрасный, люди душевные. Как сказал наш Президент, в действительности мы настоящие. Согласитесь, коллеги, настоящие, как есть.