Лазуткин: пока ситуацию можно остановить, Лукашенко предлагает начать переговоры и завершить конфликт

Очевидно, что Киев пытается сформировать резервы для летней военной кампании. По разным оценкам, около миллиона украинских призывников скрываются внутри страны, еще около 600 тысяч постоянно проживают в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для мужчин заблокированы консульские услуги за рубежом, также до 25 лет снижен минимальный возраст мобилизации и отменена норма об «ограниченной годности». О том, что будет происходить на новом этапе украинского конфликта, расскажет Андрей Лазуткин. Об украинцах, которые уехали из своей страны: какая судьба их ждет?

Андрей Лазуткин, политолог:

В основном, из Украины уезжали женщины и дети – таких около 5 миллионов, но также в Евросоюзе находится не менее 650 тысяч мужчин призывного возраста. Это сопоставимо со всей российской группировкой, которая воюет в Украине, но вопрос в том, как загнать их обратно в страну. Понятно, что загранпаспорт у них закончится не сразу, это вопрос нескольких лет, причем многие успели его обменять до введения закона о мобилизации. Во-вторых, среди них националистов и хотя бы на словах готовых воевать процентов 10, как на видео, остальные сознательно бежали от войны, продавали дома, квартиры и платили взятки. Поэтому все они будут искать возможность легализоваться в Евросоюзе, их уже не связывает с Украиной имущество и какие-то нотариальные действия.

Кроме того, Польша и Германия, а это страны, которые приняли больше всего украинцев, пока заявили, что не будут их депортировать. Для поляков это источник дешевой рабочей силы – как правило, им платят минимальную зарплату в отрасли, меньше, чем за ту же работу получают поляки. Но есть и категория богатых украинцев, которая зарабатывает на земляках, вывозит капитал из Украины и вкладывает его в Польше. Например, покупает недвижимость, а потом сдает ее в аренду своим. То есть украинцы самоорганизуются внутри диаспоры, и они могут работать вообще без документов, жить прямо на стройке, а польские власти будут закрывать на это глаза. Им это дает более 1 % роста ВВП каждый год. Плюс поляки могут все время торговаться с Украиной – мы вам отдадим какое-то число уклонистов, а вы нам что взамен? Например, перестаньте поставлять зерно.

«По мере продвижения России возможна новая волна беженцев в ЕС» Андрей Лазуткин:

Какие выгоды для немцев – загадка. Возможно, это завоз в страну электората, который потом получит гражданство и будет голосовать за Шольца, «зеленых» и прочие непопулярные партии; какой-то генофонд, там любят славянских женщин. Но, в отличие от Польши, в Германии ходит на работу только 20 % украинцев. Видимо, по ФРГ действует другая стратегия США – если Польшу надо усиливать за счет дешевого украинского труда, то Германию, наоборот, надо все время ослаблять за счет постоянного роста расходов. Поэтому можно сказать, что, несмотря на меры, принятые Зеленским, никакого рывка в мобилизации не будет. Более того, наоборот, по мере продвижения России возможна новая волна беженцев в ЕС. Сегодня в городах Восточной Украины, в том же Харькове, много переселенных западенцев, семьи военных, они не останутся под российским контролем и поедут в Евросоюз.

Андрей Лазуткин:

Зачем тогда принимали закон о мобилизации? Скорее всего, это было прямым условием американской военной помощи. Сам Зеленский хочет получить гарантии американской поддержки еще на 10 лет, то есть долгосрочную программу. И тогда главной проблемой для Украины будет не оружие, а финансирование бюджета. Украинская экономика не может самостоятельно воевать, поэтому живые деньги должен давать Евросоюз – это выплаты военным, врачам, государственному аппарату, а боеприпасы и списанную технику дают США. В крайнем случае, они будут урезать социальный пакет и любые госрасходы, но пока до этого далеко. Они платят тем же пенсионерам пенсии, потому что это вопрос лояльности к Зеленскому и выборов, если они будут. Отсюда задача, которую ставят США на 10 лет, – не только вернуть людей из-за границы и бросить на фронт, но и перевести бюджет на самофинансирование. То есть женщины и дети, которые уехали, тоже должны вернуться и работать в украинской экономике, если речь о сохранении послевоенного государства. Но это будет волновать уже следующую американскую администрацию, а сейчас главное – показать стойкость перед американскими выборами и хоть какую-то победу. На фронте это невозможно, и, скорее всего, летом ожидается вспышка диверсий и терроризма.

«Президент Беларуси во время ВНС еще раз призвал стороны к мирным переговорам» Андрей Лазуткин:

Поэтому Президент Беларуси во время ВНС еще раз призвал стороны к мирным переговорам. Если положение ВСУ на фронте определяют объективные факторы – сколько у них снарядов и людей, то диверсионная деятельность не ограничена ничем и зависит только от пожеланий Зеленского и отмашки Британии и США.

Это самое дешевое направление, где людей вербуют дистанционно за копейки; это не агентурная сеть, а одноразовый материал, типа подростков, асоциальных лиц, просто глупых людей. Но и такой человек может совершить преступление, если дать ему оружие и деньги. А теперь представьте, что к этому одноразовому материалу добавляется белорусская диаспора за границей. То есть можно не вербовать кого попало через кол-центры, а создавать цепочки из наших граждан, которые сами будут искать кого-то дальше. Это важно, потому что в случае провала террорист не покажет пальцем на Зеленского или американцев, а скажет, что его завербовал гражданин Беларуси. Так оформляется несколько диверсионных центров, которые работают по нам, примерно как в холодную войну. И чем дольше идет военный конфликт, тем больше риск.

«Нет признаков, что ситуацию до конца года решат мирными переговорами» Андрей Лазуткин:

При этом нет признаков, что ситуацию до конца года решат мирными переговорами в Швейцарии. Россию туда грубо не пускают, на Китай давят, чтобы тот ухудшил отношения с Россией, Украина получила военную помощь, которую надо освоить, а в Европе в ближайшие два месяца будут выборы в Европарламент. Мирные переговоры пока невыгодны никому, и Президент Беларуси подчеркнул, что Россия не будет подписывать те же самые Стамбульские соглашения, поезд ушел. Это будет новое соглашение, которое пока даже не начали вырабатывать. А почвы на Юго-Востоке Украины высыхают примерно в середине мая, и все стороны готовятся к началу летней кампании. Что же будет на поле боя этим летом? От Харькова до Крыма линия фронта разделена на шесть направлений, и к июню будет понятно, на каких из них Россия начнет активные действия – для этого войска выводят на рубеж. Сейчас завершается фаза подготовки, а дальше, скорее всего, удар будут наносить на нескольких направлениях сразу, смотреть, где у ВСУ меньше резервов, и бить в слабое место. Именно для этого Россия накапливала свои резервы, о которых Президент говорил на ВНС. Украинцы это видят. Первое – они стараются сократить количество угрожаемых направлений, минируют и строят укрепрайоны в Харьковской области. Второе – с помощью мобилизации пытаются создать дополнительные резервы хоть из кого. Третье – американцы заявили, что все-таки поставят им самолеты. «Главная сложность для России – это укрепрайоны, которые готовили много лет» Главная сложность для России – это укрепрайоны, которые готовили много лет. Несмотря на успехи под Бахмутом, Североднецком, Соледаром, остается полукольцо из городов линии обороны – Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

Они находятся на высотах, в них прячут ПВО и артиллерию, туда идут коммуникации из тыла, там построена мощная позиционная оборона, а в центре полукольца находится Часов Яр. Чтобы все это быстро взять, нужно ресурсов, как на пять Бахмутов. Поэтому если говорить о движении к Днепру, скорее всего, Россия постарается выйти на ключевые узлы снабжения, чтобы Донецкая группировка ВСУ развалилась и они сами отошли на новую линию стратегической обороны – по водному рубежу.