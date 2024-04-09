Лазуткин о политиках в Киеве: они даже не понимают, что их хозяева говорят

Григорий Азаренок, СТВ:

В Евангелии сказано: Какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено. Не надо потом визжать: а нас за що! Ну не надо! Это же дыхание ада какое-то!

Андрей Лазуткин, политолог:

Они тупые. Хозяева сказали, что мы России сочувствуем. Мы против терроризма. Терроризма быть не должно. Может быть, они сами это все организовали, но публично все делают такие заявления. Завтра [террористическая организация] ИГИЛ, на которую они повесили это преступление, что-то совершит во Франции, в Британии или еще где-то. И поэтому они борются с терроризмом. Это надо делать в любой стране. Не так важно, западная, не западная, еще какая-то. На Востоке борются с ИГИЛ везде. Везде сочувствуют людям, которых убили. Не так важно, какая это страна – западная, восточная, Россия-не Россия. Мы тоже сочувствуем тем, кто погиб от рук игиловцев во Франции. Но вот эти люди, которые даже не понимают, что их начальники говорят, и что им надо сказать после этого: какие вы политики после этого?! Даже не можете разобраться, что вам надо говорить у себя в Польше, чтобы вас не выкинули с этого паровоза, где и так все на соплях держится. То есть только вот самые умные, чуткие, они вот там останутся. Конечно, те, кто исполняют такие вещи – политические трупы.

Григорий Азаренок:

Даже целое ток-шоу замутили «Стоит ли сочувствовать русским?». Так там три белоруса погибло, напомню.

Андрей Лазуткин:

Они проводят такое ток-шоу, потому что люди сочувствуют, им это не нравится. Надо как-то перебить это, сказать, что может сказать, что может не надо сочувствовать. То есть сразу нельзя сказать, что жгите русских больше. Может быть, надо как-то сомнения посеять, что все же не зря их убили. Наверное, Россия сама виновата. Это Путина вина. Может, это ФСБ все сделала. Вот они все время это вбарсывают.



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