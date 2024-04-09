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Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск

09 апреля 2024 19:55
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Движение поездов по направлению Москва-Минск открыто. Об этом сообщил губернатор Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск-1

В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено. Напомним, что из-за обрушения Панинского путепровода в городе Вязьма сегодня, 9 апреля, составы из белорусской столицы в российскую следовали с многочасовым опозданием. Во время разбора завалов убрано более 1 800 тонн бетонных конструкций. Восстановлены два из четырех железнодорожных путей.

# Белорусская железная дорога # общество

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