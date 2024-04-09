Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск

Движение поездов по направлению Москва-Минск открыто. Об этом сообщил губернатор Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено. Напомним, что из-за обрушения Панинского путепровода в городе Вязьма сегодня, 9 апреля, составы из белорусской столицы в российскую следовали с многочасовым опозданием. Во время разбора завалов убрано более 1 800 тонн бетонных конструкций. Восстановлены два из четырех железнодорожных путей.