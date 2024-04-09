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В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля

09 апреля 2024 19:55
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В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля. Он будет отмечаться 2 августа. Соответствующий Указ подписал сегодня, 9 апреля, глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля-1

Комитет госконтроля – высший орган финансового контроля страны. Основной задачей ведомства является обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко

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