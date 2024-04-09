В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля. Он будет отмечаться 2 августа. Соответствующий Указ подписал сегодня, 9 апреля, глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля. Он будет отмечаться 2 августа. Соответствующий Указ подписал сегодня, 9 апреля, глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комитет госконтроля – высший орган финансового контроля страны. Основной задачей ведомства является обеспечение экономической безопасности государства, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием государственной собственности.